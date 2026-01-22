https://1prime.ru/20260122/zoloto-866799890.html
Стоимость золота замедлила рост
Стоимость золота замедлила рост - 22.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота замедлила рост
Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером замедлила рост на фоне ослабления геополитической напряжённости, следует из данных торгов... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T19:02+0300
2026-01-22T19:02+0300
2026-01-22T19:02+0300
рынок
торги
мировая экономика
сша
гренландия
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером замедлила рост на фоне ослабления геополитической напряжённости, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.50 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,20 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 4 842,70 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,59% - до 94,110 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время падал на 0,26% -до 98,54 пункта. Аналитики обратили внимание на ожидания со стороны участников рынка снижения рисков и восстановление, несмотря на небольшой спад, позиций доллара. "Возвращение склонности к риску оказывает давление на спрос на этот защитный актив, а умеренное восстановление доллара США создает дополнительные препятствия для золота", — заявил агентству Рейтер аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста (Ricardo Evangelista). Замедлению роста золота могло способствовать ослабление геополитической напряжённости на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по вопросу Гренландии. В среду на встрече в Давосе Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий получения Соединенными Штатами контроля над Гренландией. Американский лидер сообщил, что надеется на здравое рассуждение заинтересованных сторон.
сша
гренландия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, мировая экономика, сша, гренландия, дональд трамп, comex
Рынок, Торги, Мировая экономика, США, Гренландия, Дональд Трамп, Comex
Стоимость золота замедлила рост
Биржевая цена на золото замедлила рост на фоне ослабления геополитической напряженности
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером замедлила рост на фоне ослабления геополитической напряжённости, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.50 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
росла на 5,20 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 4 842,70 доллара за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,59% - до 94,110 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) в то же время падал на 0,26% -до 98,54 пункта.
Аналитики обратили внимание на ожидания со стороны участников рынка снижения рисков и восстановление, несмотря на небольшой спад, позиций доллара.
"Возвращение склонности к риску оказывает давление на спрос на этот защитный актив, а умеренное восстановление доллара США создает дополнительные препятствия для золота", — заявил агентству Рейтер аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста (Ricardo Evangelista).
Замедлению роста золота могло способствовать ослабление геополитической напряжённости на фоне заявлений президента США Дональда Трампа
по вопросу Гренландии
.
В среду на встрече в Давосе Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий получения Соединенными Штатами контроля над Гренландией. Американский лидер сообщил, что надеется на здравое рассуждение заинтересованных сторон.