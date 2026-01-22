Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота замедлила рост - 22.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота замедлила рост
Стоимость золота замедлила рост - 22.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота замедлила рост
Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером замедлила рост на фоне ослабления геополитической напряжённости, следует из данных торгов... | 22.01.2026, ПРАЙМ
рынок
торги
мировая экономика
сша
гренландия
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
сша
гренландия
рынок, торги, мировая экономика, сша, гренландия, дональд трамп, comex
Рынок, Торги, Мировая экономика, США, Гренландия, Дональд Трамп, Comex
19:02 22.01.2026
 
Стоимость золота замедлила рост

Биржевая цена на золото замедлила рост на фоне ослабления геополитической напряженности

© РИА Новости . Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Алпаткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером замедлила рост на фоне ослабления геополитической напряжённости, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.50 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,20 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 4 842,70 доллара за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,59% - до 94,110 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время падал на 0,26% -до 98,54 пункта.
Аналитики обратили внимание на ожидания со стороны участников рынка снижения рисков и восстановление, несмотря на небольшой спад, позиций доллара.
"Возвращение склонности к риску оказывает давление на спрос на этот защитный актив, а умеренное восстановление доллара США создает дополнительные препятствия для золота", — заявил агентству Рейтер аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста (Ricardo Evangelista).
Замедлению роста золота могло способствовать ослабление геополитической напряжённости на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по вопросу Гренландии.
В среду на встрече в Давосе Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий получения Соединенными Штатами контроля над Гренландией. Американский лидер сообщил, что надеется на здравое рассуждение заинтересованных сторон.
 
