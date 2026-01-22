https://1prime.ru/20260122/zoloto-866799890.html

Стоимость золота замедлила рост

рынок

торги

мировая экономика

сша

гренландия

дональд трамп

comex

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером замедлила рост на фоне ослабления геополитической напряжённости, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.50 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,20 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 4 842,70 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,59% - до 94,110 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время падал на 0,26% -до 98,54 пункта. Аналитики обратили внимание на ожидания со стороны участников рынка снижения рисков и восстановление, несмотря на небольшой спад, позиций доллара. "Возвращение склонности к риску оказывает давление на спрос на этот защитный актив, а умеренное восстановление доллара США создает дополнительные препятствия для золота", — заявил агентству Рейтер аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста (Ricardo Evangelista). Замедлению роста золота могло способствовать ослабление геополитической напряжённости на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по вопросу Гренландии. В среду на встрече в Давосе Трамп заявил, что не рассматривает военный сценарий получения Соединенными Штатами контроля над Гренландией. Американский лидер сообщил, что надеется на здравое рассуждение заинтересованных сторон.

сша

гренландия

