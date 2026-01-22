https://1prime.ru/20260122/zoloto-866804484.html
Цена на золото поставила новый рекорд
Цена на золото поставила новый рекорд - 22.01.2026, ПРАЙМ
Цена на золото поставила новый рекорд
Биржевая цена на золото растет более чем на 1% в четверг, впервые в истории превысила отметку в 4 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T22:31+0300
2026-01-22T22:31+0300
2026-01-22T22:31+0300
рынок
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет более чем на 1% в четверг, впервые в истории превысила отметку в 4 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 20.37 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 59,51 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,24%, до 4 897,1 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории превысил уровень в 4 900 долларов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, comex
Цена на золото поставила новый рекорд
Цена на золото превысила отметку в 4 900 долларов за тройскую унцию впервые в истории