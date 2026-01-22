https://1prime.ru/20260122/zoloto-866804484.html

Цена на золото поставила новый рекорд

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет более чем на 1% в четверг, впервые в истории превысила отметку в 4 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 20.37 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 59,51 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,24%, до 4 897,1 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории превысил уровень в 4 900 долларов.

