В Турции назвали предложение Путина по активам уроком дипломатии для Запада - 23.01.2026
В Турции назвали предложение Путина по активам уроком дипломатии для Запада
В Турции назвали предложение Путина по активам уроком дипломатии для Запада - 23.01.2026, ПРАЙМ
В Турции назвали предложение Путина по активам уроком дипломатии для Запада
Президент России Владимир Путин продемонстрировал Западу высокий уровень дипломатического мастерства, допустив возможность использования замороженных российских | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T12:21+0300
2026-01-23T12:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84114/51/841145132_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9102ae47a6bf8e2a5a392fc550d73208.jpg
АНКАРА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продемонстрировал Западу высокий уровень дипломатического мастерства, допустив возможность использования замороженных российских активов для взноса в инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе, считает колумнист телеканала CNN Türk, проживающий в Москве эксперт по России Сияменд Качмаз. Ранее Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов. "Путин столь решительно ввёл в дипломатическую игру вопрос замороженных российских активов, что никто не смог сказать этому шагу "нет", — отмечается в колонке Качмаза. По его оценке, Москва, не имея фактического доступа к этим средствам, сумела придать им дипломатический статус, превратив замороженные активы в действенный элемент международных переговоров. Эксперт считает, что подобный манёвр позволил российской стороне вывести чувствительный вопрос из пассивной плоскости и сделать его частью глобального политического уравнения. Качмаз пишет, что этот шаг одновременно укрепил позиции президента США, заинтересованного в улучшении отношений с Россией. Поводом стало официальное приглашение российскому лидеру присоединиться к инициативе "Совет мира", направленной на восстановление сектора Газа и достижение устойчивого мира, которую Трамп подписал в Давосе совместно с рядом стран. "Путин превратил это приглашение в демонстрацию дипломатической гибкости, заявив о готовности направить 1 миллиард долларов из замороженных предыдущей администрацией США российских активов на гуманитарные цели в рамках инициативы. Акцент на решениях прежнего американского руководства позволил Москве дистанцировать нынешнюю администрацию от замораживания активов и предложить форму помощи, от которой было сложно отказаться", - считает эксперт. В результате, по мнению эксперта, замороженные российские активы перестали быть символом давления и были трансформированы в инструмент международного политического диалога. Этот шаг, добавил он, стал практическим подтверждением заявлений Москвы о формировании многополярного мирового порядка. Качмаз также отмечает, что на фоне усиления роли таких государств, как Китай, Индия, Россия и США, Европейский союз продолжает испытывать трудности с самоопределением, затягивая принятие ключевых решений и тем самым, по его оценке, ослабляя собственные позиции на мировой арене.
12:21 23.01.2026 (обновлено: 12:22 23.01.2026)
 
В Турции назвали предложение Путина по активам уроком дипломатии для Запада

СNN Türk: предложение Путина по активам РФ стало уроком дипломатии для Запада

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продемонстрировал Западу высокий уровень дипломатического мастерства, допустив возможность использования замороженных российских активов для взноса в инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе, считает колумнист телеканала CNN Türk, проживающий в Москве эксперт по России Сияменд Качмаз.
Ранее Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов.
"Путин столь решительно ввёл в дипломатическую игру вопрос замороженных российских активов, что никто не смог сказать этому шагу "нет", — отмечается в колонке Качмаза.
По его оценке, Москва, не имея фактического доступа к этим средствам, сумела придать им дипломатический статус, превратив замороженные активы в действенный элемент международных переговоров. Эксперт считает, что подобный манёвр позволил российской стороне вывести чувствительный вопрос из пассивной плоскости и сделать его частью глобального политического уравнения.
Качмаз пишет, что этот шаг одновременно укрепил позиции президента США, заинтересованного в улучшении отношений с Россией. Поводом стало официальное приглашение российскому лидеру присоединиться к инициативе "Совет мира", направленной на восстановление сектора Газа и достижение устойчивого мира, которую Трамп подписал в Давосе совместно с рядом стран.
"Путин превратил это приглашение в демонстрацию дипломатической гибкости, заявив о готовности направить 1 миллиард долларов из замороженных предыдущей администрацией США российских активов на гуманитарные цели в рамках инициативы. Акцент на решениях прежнего американского руководства позволил Москве дистанцировать нынешнюю администрацию от замораживания активов и предложить форму помощи, от которой было сложно отказаться", - считает эксперт.
В результате, по мнению эксперта, замороженные российские активы перестали быть символом давления и были трансформированы в инструмент международного политического диалога. Этот шаг, добавил он, стал практическим подтверждением заявлений Москвы о формировании многополярного мирового порядка.
Качмаз также отмечает, что на фоне усиления роли таких государств, как Китай, Индия, Россия и США, Европейский союз продолжает испытывать трудности с самоопределением, затягивая принятие ключевых решений и тем самым, по его оценке, ослабляя собственные позиции на мировой арене.
Заголовок открываемого материала