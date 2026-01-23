https://1prime.ru/20260123/aktivy-866824632.html

В Турции назвали предложение Путина по активам уроком дипломатии для Запада

2026-01-23T12:21+0300

2026-01-23T12:21+0300

2026-01-23T12:22+0300

экономика

россия

финансы

сша

москва

газа

владимир путин

дональд трамп

замороженные российские активы

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84114/51/841145132_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9102ae47a6bf8e2a5a392fc550d73208.jpg

АНКАРА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продемонстрировал Западу высокий уровень дипломатического мастерства, допустив возможность использования замороженных российских активов для взноса в инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе, считает колумнист телеканала CNN Türk, проживающий в Москве эксперт по России Сияменд Качмаз. Ранее Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов. "Путин столь решительно ввёл в дипломатическую игру вопрос замороженных российских активов, что никто не смог сказать этому шагу "нет", — отмечается в колонке Качмаза. По его оценке, Москва, не имея фактического доступа к этим средствам, сумела придать им дипломатический статус, превратив замороженные активы в действенный элемент международных переговоров. Эксперт считает, что подобный манёвр позволил российской стороне вывести чувствительный вопрос из пассивной плоскости и сделать его частью глобального политического уравнения. Качмаз пишет, что этот шаг одновременно укрепил позиции президента США, заинтересованного в улучшении отношений с Россией. Поводом стало официальное приглашение российскому лидеру присоединиться к инициативе "Совет мира", направленной на восстановление сектора Газа и достижение устойчивого мира, которую Трамп подписал в Давосе совместно с рядом стран. "Путин превратил это приглашение в демонстрацию дипломатической гибкости, заявив о готовности направить 1 миллиард долларов из замороженных предыдущей администрацией США российских активов на гуманитарные цели в рамках инициативы. Акцент на решениях прежнего американского руководства позволил Москве дистанцировать нынешнюю администрацию от замораживания активов и предложить форму помощи, от которой было сложно отказаться", - считает эксперт. В результате, по мнению эксперта, замороженные российские активы перестали быть символом давления и были трансформированы в инструмент международного политического диалога. Этот шаг, добавил он, стал практическим подтверждением заявлений Москвы о формировании многополярного мирового порядка. Качмаз также отмечает, что на фоне усиления роли таких государств, как Китай, Индия, Россия и США, Европейский союз продолжает испытывать трудности с самоопределением, затягивая принятие ключевых решений и тем самым, по его оценке, ослабляя собственные позиции на мировой арене.

сша

москва

газа

2026

