Песков назвал сумму российских активов, замороженных в США при Байдене - 23.01.2026
Песков назвал сумму российских активов, замороженных в США при Байдене
2026-01-23T13:02+0300
2026-01-23T13:02+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Чуть меньше 5 миллиардов долларов российских активов заморожено в США предыдущей администрацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается денег, которые арестованы в США, точную сумму я называть не буду, скажу, что это чуть меньше чем 5 миллиардов долларов ", - сказал Песков.
13:02 23.01.2026
 
Песков назвал сумму российских активов, замороженных в США при Байдене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Чуть меньше 5 миллиардов долларов российских активов заморожено в США предыдущей администрацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается денег, которые арестованы в США, точную сумму я называть не буду, скажу, что это чуть меньше чем 5 миллиардов долларов ", - сказал Песков.
 
Заголовок открываемого материала