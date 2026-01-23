https://1prime.ru/20260123/aktivy-866825196.html

Песков назвал сумму российских активов, замороженных в США при Байдене

Песков назвал сумму российских активов, замороженных в США при Байдене - 23.01.2026, ПРАЙМ

Песков назвал сумму российских активов, замороженных в США при Байдене

Чуть меньше 5 миллиардов долларов российских активов заморожено в США предыдущей администрацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T13:02+0300

2026-01-23T13:02+0300

2026-01-23T13:02+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

дмитрий песков

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862582938_0:248:3125:2006_1920x0_80_0_0_e6feb9288fdcd377c4759df586dd26f2.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Чуть меньше 5 миллиардов долларов российских активов заморожено в США предыдущей администрацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается денег, которые арестованы в США, точную сумму я называть не буду, скажу, что это чуть меньше чем 5 миллиардов долларов ", - сказал Песков.

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, дмитрий песков, замороженные российские активы