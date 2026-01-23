https://1prime.ru/20260123/almazy-866840206.html
В "Алросе" оценили скорость снижения запасов природных алмазов
В "Алросе" оценили скорость снижения запасов природных алмазов - 23.01.2026, ПРАЙМ
В "Алросе" оценили скорость снижения запасов природных алмазов
Накопленный огромный запас природных алмазов, накопленный в ходе постковидного взрывного спроса у огранщиков, уменьшается сейчас достаточно медленно, рассказал... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T17:51+0300
2026-01-23T17:51+0300
2026-01-23T17:51+0300
экономика
якутия
архангельская область
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861692773_0:157:3080:1890_1920x0_80_0_0_4ea18f151f6349a6a592202c89436330.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Накопленный огромный запас природных алмазов, накопленный в ходе постковидного взрывного спроса у огранщиков, уменьшается сейчас достаточно медленно, рассказал начальник управления корпоративных финансов компании "Алроса" Сергей Тахиев. "Большие запасы природных алмазов были сформированы на фоне ковида. Была некая эйфория у огранки, у наших потребителей, и они покупали вообще всё, что было. Просто смели все запасы, которые копили компании десятилетиями. Огромный запас в огранке, который сейчас достаточно медленно, скажем так, рассасывается", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Говоря о конкуренции с синтетическими камнями, Тахиев отметил, что эта ситуация не нова: в начале 20-го века синтезировали муассанит - реплику, которую называли "убийцей" бриллиантов, однако за 25-30 лет этот продукт занял свою отдельную нишу и теперь торгуется лишь на уровне 100-400 долларов за один карат. В декабре в интервью РИА Новости Тахиев рассказал, что разворот ситуации на глобальном рынке алмазов и восстановление цен на них допускается в 2026 году. "Алроса" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов, её добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. По состоянию на 30 июня показатель запасов алмазов компании в денежном выражении составил 115,855 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20251226/minfin--865949510.html
якутия
архангельская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861692773_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_1027868b56b9bf753912243892117779.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутия, архангельская область, алроса
Экономика, ЯКУТИЯ, Архангельская область, Алроса
В "Алросе" оценили скорость снижения запасов природных алмазов
Тахиев: накопленные в мире запасы природных алмазов в огранке снижаются медленно
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Накопленный огромный запас природных алмазов, накопленный в ходе постковидного взрывного спроса у огранщиков, уменьшается сейчас достаточно медленно, рассказал
начальник управления корпоративных финансов компании "Алроса" Сергей Тахиев.
"Большие запасы природных алмазов были сформированы на фоне ковида. Была некая эйфория у огранки, у наших потребителей, и они покупали вообще всё, что было. Просто смели все запасы, которые копили компании десятилетиями. Огромный запас в огранке, который сейчас достаточно медленно, скажем так, рассасывается", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Говоря о конкуренции с синтетическими камнями, Тахиев отметил, что эта ситуация не нова: в начале 20-го века синтезировали муассанит - реплику, которую называли "убийцей" бриллиантов, однако за 25-30 лет этот продукт занял свою отдельную нишу и теперь торгуется лишь на уровне 100-400 долларов за один карат.
В декабре в интервью РИА Новости Тахиев рассказал, что разворот ситуации на глобальном рынке алмазов и восстановление цен на них допускается в 2026 году.
"Алроса
" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов, её добывающие активы расположены в Якутии
и Архангельской области
. По состоянию на 30 июня показатель запасов алмазов компании в денежном выражении составил 115,855 миллиарда рублей.
Минфин ожидает восстановления рынка алмазов