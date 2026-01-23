https://1prime.ru/20260123/almazy-866840206.html

В "Алросе" оценили скорость снижения запасов природных алмазов

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Накопленный огромный запас природных алмазов, накопленный в ходе постковидного взрывного спроса у огранщиков, уменьшается сейчас достаточно медленно, рассказал начальник управления корпоративных финансов компании "Алроса" Сергей Тахиев. "Большие запасы природных алмазов были сформированы на фоне ковида. Была некая эйфория у огранки, у наших потребителей, и они покупали вообще всё, что было. Просто смели все запасы, которые копили компании десятилетиями. Огромный запас в огранке, который сейчас достаточно медленно, скажем так, рассасывается", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Говоря о конкуренции с синтетическими камнями, Тахиев отметил, что эта ситуация не нова: в начале 20-го века синтезировали муассанит - реплику, которую называли "убийцей" бриллиантов, однако за 25-30 лет этот продукт занял свою отдельную нишу и теперь торгуется лишь на уровне 100-400 долларов за один карат. В декабре в интервью РИА Новости Тахиев рассказал, что разворот ситуации на глобальном рынке алмазов и восстановление цен на них допускается в 2026 году. "Алроса" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов, её добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. По состоянию на 30 июня показатель запасов алмазов компании в денежном выражении составил 115,855 миллиарда рублей.

