Amazon планирует новый раунд сокращений сотрудников, пишет Reuters

2026-01-23T14:37+0300

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, может на следующей неделе объявить о новом раунде сокращений, о которых стало известно в октябре, сообщает агентство Reuters. "Amazon планирует провести второй раунд сокращений на следующей неделе в рамках более широкой цели сократить около 30 тысяч корпоративных сотрудников", - сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники. В октябре агентство сообщило, что Amazon планирует провести крупнейший за три года раунд сокращений, под который подпадет до 30 тысяч корпоративных сотрудников компании. Уже на следующий день компания официально объявила о планах сократить численность своих корпоративных сотрудников на 14 тысяч в целях оптимизации деятельности. Ожидается, что общее количество сокращений в этот раз будет примерно таким же, как и в прошлом году, и может начаться уже во вторник, уточнили анонимные источники агентству. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

