2026-01-23T12:37+0300
2026-01-23T12:37+0300
технологии
великобритания
apple
12:37 23.01.2026
 
Британский активист подал в суд на Apple

Guardian: в Британии подали в суд на Apple из-за антиконкурентной политики Apple Pay

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Логотип компании Apple. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
ЛОНДОН, 23 янв - ПРАЙМ. Финансовый активист из Великобритании подал в суд на компанию Apple, заявив, что электронный кошелек Apple Pay нарушает правила свободной конкуренции, сообщает в пятницу газета Guardian.
"Финансовый активист Джеймс Дейли подал коллективный иск против Apple на сумму 1,5 миллиарда фунтов стерлингов из-за мобильного электронного кошелька, утверждая, что американская технологическая компания препятствовала конкуренции и взимала скрытые комиссии, которые в конечном итоге нанесли ущерб 50 миллионам британских потребителей", - говорится в статье.
Как пишет газета, истцы утверждают, что Apple Pay являлась единственной доступной для пользователей iPhone бесконтактной платежной системой и что Apple отказалась предоставить другим разработчикам приложений и сторонним компаниям доступ к технологии бесконтактных платежей для iPhone. Это позволило компании взимать с банков комиссию за платежи с помощью Apple Pay. В иске отмечается, что такие сборы не взимаются при бесконтактных платежах на устройствах Android.
Основатель правозащитной организации Fairer Finance Джеймс Дейли считает, что Apple тем самым нарушает закон о свободной конкуренции и что ее скрытые комиссии привели к росту затрат для банков, которые переложили эти расходы на потребителей
Guardian отмечает, что это первый в Великобритании судебный иск против Apple из-за Apple Pay. В своем заявлении, которое приводит газета, компания назвала иск "ничем не обоснованным".
"Apple не взимает комиссию с потребителей или продавцов за использование Apple Pay", - заявили в компании.
Как сообщает издание, в случае признания правоты истцов они могут получить в среднем всего по 26 фунтов стерлингов (35 долларов). Дейли сказал, что, по его мнению, Apple несправедливо обошлась с клиентами, а крупные компании должны нести ответственность за неконкурентное поведение.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
