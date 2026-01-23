https://1prime.ru/20260123/apple--866824853.html

Британский активист подал в суд на Apple

Британский активист подал в суд на Apple

ЛОНДОН, 23 янв - ПРАЙМ. Финансовый активист из Великобритании подал в суд на компанию Apple, заявив, что электронный кошелек Apple Pay нарушает правила свободной конкуренции, сообщает в пятницу газета Guardian. "Финансовый активист Джеймс Дейли подал коллективный иск против Apple на сумму 1,5 миллиарда фунтов стерлингов из-за мобильного электронного кошелька, утверждая, что американская технологическая компания препятствовала конкуренции и взимала скрытые комиссии, которые в конечном итоге нанесли ущерб 50 миллионам британских потребителей", - говорится в статье. Как пишет газета, истцы утверждают, что Apple Pay являлась единственной доступной для пользователей iPhone бесконтактной платежной системой и что Apple отказалась предоставить другим разработчикам приложений и сторонним компаниям доступ к технологии бесконтактных платежей для iPhone. Это позволило компании взимать с банков комиссию за платежи с помощью Apple Pay. В иске отмечается, что такие сборы не взимаются при бесконтактных платежах на устройствах Android. Основатель правозащитной организации Fairer Finance Джеймс Дейли считает, что Apple тем самым нарушает закон о свободной конкуренции и что ее скрытые комиссии привели к росту затрат для банков, которые переложили эти расходы на потребителей Guardian отмечает, что это первый в Великобритании судебный иск против Apple из-за Apple Pay. В своем заявлении, которое приводит газета, компания назвала иск "ничем не обоснованным". "Apple не взимает комиссию с потребителей или продавцов за использование Apple Pay", - заявили в компании. Как сообщает издание, в случае признания правоты истцов они могут получить в среднем всего по 26 фунтов стерлингов (35 долларов). Дейли сказал, что, по его мнению, Apple несправедливо обошлась с клиентами, а крупные компании должны нести ответственность за неконкурентное поведение.

