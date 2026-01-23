https://1prime.ru/20260123/arktika-866823175.html

Лихачев прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

Лихачев прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии - 23.01.2026, ПРАЙМ

Лихачев прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя притязания США на Гренландию, не исключил возможности сотрудничества со Штатами по развитию... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T11:37+0300

2026-01-23T11:37+0300

2026-01-23T11:37+0300

экономика

бизнес

россия

арктика

сша

гренландия

алексей лихачев

владимир путин

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя притязания США на Гренландию, не исключил возможности сотрудничества со Штатами по развитию Трансарктического транспортного коридора. "Еще в прошлом году на Восточном экономическом форуме президент четко обозначил, что Россия и США могут совместно работать в Арктическом регионе. Не могу исключать, что развитие экономического потенциала в целом всего Арктического региона позволит нам говорить о замыкании Трансарктического транспортного коридора в большое транспортное кольцо", - сказал Лихачёв изданию "Страна Росатом". Он уточнил, что это вопрос среднесрочной перспективы, зависящий от целого ряда политических решений. Лихачев отметил, что, как сообщают СМИ, в основе политической дискуссии о принадлежности Гренландии лежат вопросы экономического освоения острова и встраивания его в большие логистические маршруты. С учетом таяния льдов международное транспортное сообщение в верхних широтах будет только нарастать, как и доступность природных богатств в регионе, обратил внимание глава госкорпорации. По его словам, больше, чем Россия, никто не сделал для освоения Арктики. Он подчеркнул, что в России лучше, чем кто-либо понимают, то освоение этого сурового региона - вопрос не политики, а применения самых передовых технологий. "Грубо говоря, флаг на полюсе поставить несложно, попробуй оттуда что-нибудь привези. Атомные технологии "Росатома" незаменимы для работы в Арктике. Северный морской путь сегодня обслуживают восемь наших атомных ледоколов, еще четыре - в разной степени строительства. Более интенсивного судоходства по Ледовитому океану, чем сегодня, не велось никогда, даже во времена СССР", - рассказал гендиректор "Росатома". Он напомнил, что сейчас по поручению президента России Владимира Путина прорабатываются контуры создания Трансарктического транспортного коридора. Этот крупнейший логистический и инфраструктурный проект позволит консолидировать промышленный экспорт российских предприятий Урала, Арктики, Сибири через Северный морской пути к потребителям Азиатского региона, которые предъявляют растущий спрос на российскую продукцию.

арктика

сша

гренландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, арктика, сша, гренландия, алексей лихачев, владимир путин, росатом