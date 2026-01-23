Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/arktika-866823175.html
Лихачев прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
Лихачев прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии - 23.01.2026, ПРАЙМ
Лихачев прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя притязания США на Гренландию, не исключил возможности сотрудничества со Штатами по развитию... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T11:37+0300
2026-01-23T11:37+0300
экономика
бизнес
россия
арктика
сша
гренландия
алексей лихачев
владимир путин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя притязания США на Гренландию, не исключил возможности сотрудничества со Штатами по развитию Трансарктического транспортного коридора. "Еще в прошлом году на Восточном экономическом форуме президент четко обозначил, что Россия и США могут совместно работать в Арктическом регионе. Не могу исключать, что развитие экономического потенциала в целом всего Арктического региона позволит нам говорить о замыкании Трансарктического транспортного коридора в большое транспортное кольцо", - сказал Лихачёв изданию "Страна Росатом". Он уточнил, что это вопрос среднесрочной перспективы, зависящий от целого ряда политических решений. Лихачев отметил, что, как сообщают СМИ, в основе политической дискуссии о принадлежности Гренландии лежат вопросы экономического освоения острова и встраивания его в большие логистические маршруты. С учетом таяния льдов международное транспортное сообщение в верхних широтах будет только нарастать, как и доступность природных богатств в регионе, обратил внимание глава госкорпорации. По его словам, больше, чем Россия, никто не сделал для освоения Арктики. Он подчеркнул, что в России лучше, чем кто-либо понимают, то освоение этого сурового региона - вопрос не политики, а применения самых передовых технологий. "Грубо говоря, флаг на полюсе поставить несложно, попробуй оттуда что-нибудь привези. Атомные технологии "Росатома" незаменимы для работы в Арктике. Северный морской путь сегодня обслуживают восемь наших атомных ледоколов, еще четыре - в разной степени строительства. Более интенсивного судоходства по Ледовитому океану, чем сегодня, не велось никогда, даже во времена СССР", - рассказал гендиректор "Росатома". Он напомнил, что сейчас по поручению президента России Владимира Путина прорабатываются контуры создания Трансарктического транспортного коридора. Этот крупнейший логистический и инфраструктурный проект позволит консолидировать промышленный экспорт российских предприятий Урала, Арктики, Сибири через Северный морской пути к потребителям Азиатского региона, которые предъявляют растущий спрос на российскую продукцию.
арктика
сша
гренландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_207:0:3620:2560_1920x0_80_0_0_084eb045570b904d039fe1aa1ebcaf49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, арктика, сша, гренландия, алексей лихачев, владимир путин, росатом
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, США, Гренландия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом
11:37 23.01.2026
 
Лихачев прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии

Лихачев не исключил сотрудничество с США по Трансарктическому коридору

© РИА Новости . Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя притязания США на Гренландию, не исключил возможности сотрудничества со Штатами по развитию Трансарктического транспортного коридора.
"Еще в прошлом году на Восточном экономическом форуме президент четко обозначил, что Россия и США могут совместно работать в Арктическом регионе. Не могу исключать, что развитие экономического потенциала в целом всего Арктического региона позволит нам говорить о замыкании Трансарктического транспортного коридора в большое транспортное кольцо", - сказал Лихачёв изданию "Страна Росатом".
Он уточнил, что это вопрос среднесрочной перспективы, зависящий от целого ряда политических решений.
Лихачев отметил, что, как сообщают СМИ, в основе политической дискуссии о принадлежности Гренландии лежат вопросы экономического освоения острова и встраивания его в большие логистические маршруты. С учетом таяния льдов международное транспортное сообщение в верхних широтах будет только нарастать, как и доступность природных богатств в регионе, обратил внимание глава госкорпорации.
По его словам, больше, чем Россия, никто не сделал для освоения Арктики. Он подчеркнул, что в России лучше, чем кто-либо понимают, то освоение этого сурового региона - вопрос не политики, а применения самых передовых технологий.
"Грубо говоря, флаг на полюсе поставить несложно, попробуй оттуда что-нибудь привези. Атомные технологии "Росатома" незаменимы для работы в Арктике. Северный морской путь сегодня обслуживают восемь наших атомных ледоколов, еще четыре - в разной степени строительства. Более интенсивного судоходства по Ледовитому океану, чем сегодня, не велось никогда, даже во времена СССР", - рассказал гендиректор "Росатома".
Он напомнил, что сейчас по поручению президента России Владимира Путина прорабатываются контуры создания Трансарктического транспортного коридора. Этот крупнейший логистический и инфраструктурный проект позволит консолидировать промышленный экспорт российских предприятий Урала, Арктики, Сибири через Северный морской пути к потребителям Азиатского региона, которые предъявляют растущий спрос на российскую продукцию.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАРКТИКАСШАГренландияАлексей ЛихачевВладимир ПутинРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала