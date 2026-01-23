Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260123/avariya-866827776.html
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария - 23.01.2026, ПРАЙМ
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария
Вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС, возможны отключения электричества в некоторых районах Приднестровья, сообщили в пятницу в ЕРЭС (Единые... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T13:54+0300
2026-01-23T13:55+0300
энергетика
приднестровье
молдавская грэс
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866827607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_78b017b4f58908cc7807376967ec5cac.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС, возможны отключения электричества в некоторых районах Приднестровья, сообщили в пятницу в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики", - говорится в сообщении госпредприятия. В ЕРЭС ПМР добавили, что восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов. Ранее в четверг в правительстве ПМР заявили, что на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии. Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.
приднестровье
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866827607_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_10ed42e10c894066a3e22921ed4a1f35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
приднестровье, молдавская грэс, молдавия
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Молдавская ГРЭС, МОЛДАВИЯ
13:54 23.01.2026 (обновлено: 13:55 23.01.2026)
 
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария

ЕРЭС ПМР: вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкОдин из цехов Молдавской ГРЭС
Один из цехов Молдавской ГРЭС - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Один из цехов Молдавской ГРЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС, возможны отключения электричества в некоторых районах Приднестровья, сообщили в пятницу в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики", - говорится в сообщении госпредприятия.
В ЕРЭС ПМР добавили, что восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов.
Ранее в четверг в правительстве ПМР заявили, что на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии.
Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.
 
ЭнергетикаПРИДНЕСТРОВЬЕМолдавская ГРЭСМОЛДАВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала