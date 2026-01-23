https://1prime.ru/20260123/avariya-866827776.html
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария - 23.01.2026, ПРАЙМ
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария
Вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС, возможны отключения электричества в некоторых районах Приднестровья, сообщили в пятницу в ЕРЭС (Единые... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T13:54+0300
2026-01-23T13:54+0300
2026-01-23T13:55+0300
энергетика
приднестровье
молдавская грэс
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866827607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_78b017b4f58908cc7807376967ec5cac.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС, возможны отключения электричества в некоторых районах Приднестровья, сообщили в пятницу в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики", - говорится в сообщении госпредприятия. В ЕРЭС ПМР добавили, что восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов. Ранее в четверг в правительстве ПМР заявили, что на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии. Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.
приднестровье
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866827607_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_10ed42e10c894066a3e22921ed4a1f35.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приднестровье, молдавская грэс, молдавия
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Молдавская ГРЭС, МОЛДАВИЯ
На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария
ЕРЭС ПМР: вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС