На Молдавской ГРЭС произошла вторая за сутки авария

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Вторая за сутки авария произошла на Молдавской ГРЭС, возможны отключения электричества в некоторых районах Приднестровья, сообщили в пятницу в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики", - говорится в сообщении госпредприятия. В ЕРЭС ПМР добавили, что восстановление электроснабжения будет произведено в течение 1-2 часов. Ранее в четверг в правительстве ПМР заявили, что на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии. Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.

