S7 увеличила число рейсов на популярные российские горнолыжные курорты
S7 увеличила число рейсов на популярные российские горнолыжные курорты
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") увеличивает количество рейсов на популярные горнолыжные курорты России - Шерегеш, Алтай и Хибины, сказали в пресс-службе авиаперевозчика. "S7 Airlines увеличивает частоту полетов на самые популярные горнолыжные курорты страны. Новые рейсы сделают поездки на склоны Шерегеша, Алтая и Хибин более доступными и удобными для туристов и любителей склонов", - говорится в сообщении. Рейсы из Москвы в Новокузнецк с 30 января станут ежедневными, а в пиковые дни туда будут летать дополнительные самолеты и из Новосибирска. Число рейсов в Горно-Алтайск также увеличится - с 28 января добавится два новых рейса, что увеличит количество полетов до пяти в неделю. S7 также возобновляет рейсы на Кольский полуостров. Полеты в Кировск (Апатиты) будут выполняться с 6 февраля, число рейсов будет варьироваться от двух до шести полетов в неделю в пиковый мартовский сезон. "Также авиакомпания усиливает присутствие на Дальнем Востоке. На направлении Владивосток - Южно-Сахалинск в текущем сезона будет выполняться 10 рейсов в неделю. Это на один-два рейса больше, чем годом ранее, что обеспечит большую гибкость для жителей региона", - добавили в S7. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
