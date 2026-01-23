https://1prime.ru/20260123/avtomobil-866844877.html
В России снизились продажи новых автомобилей премиум-сегмента
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей премиум-сегмента в России по итогам 2025 года снизились на 16,4% и составили 130,4 тысячи единиц, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "По итогам прошлого года в нашей стране было реализовано 130,4 тысячи новых легковых машин премиум-брендов – на 16,4% меньше, чем в 2024-м", - говорится в сообщении. При этом доля продаж премиальных марок осталась практически на том же уровне, что и год назад: если в 2024 году она составляла 9,9%, то по итогам 2025 года - 9,8%. Аналитики "Автостата" объяснили это тем, что динамика продаж в премиум-сегменте идентична снижению всего рынка (-15,6%). Лидерство среди брендов в минувшем году сохранил китайский Exeed с результатом 21,7 тысячи проданных экземпляров (-47%). На втором месте остался китайский бренд внедорожников Tank с 18,6 тысячи проданных машин (-35%). Замыкает тройку лидеров немецкий премиум-бренд BMW, продажи которого выросли на 42% и составили 16,7 тысячи штук, хотя официально эти машины в Россию не поставляются. В топ-5 марок по объемам реализации также попали китайские Lixiang (13,1 тысячи штук; -44%), который стал единственным гибридом в этом рейтинге, и Hongqi (10 тысяч штук; +40%). Остальные бренды в данном сегменте продали менее 10 тысяч автомобилей. Продажи новых легковушек в России в минувшем году сократились на 15,6% и составили 1,3 миллиона единиц, сообщал в декабре "Автостат" со ссылкой на данные ППК.
