https://1prime.ru/20260123/avtomobil-866844877.html

В России снизились продажи новых автомобилей премиум-сегмента

В России снизились продажи новых автомобилей премиум-сегмента - 23.01.2026, ПРАЙМ

В России снизились продажи новых автомобилей премиум-сегмента

Продажи новых легковых автомобилей премиум-сегмента в России по итогам 2025 года снизились на 16,4% и составили 130,4 тысячи единиц, сообщило агентство... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T18:58+0300

2026-01-23T18:58+0300

2026-01-23T18:58+0300

бизнес

россия

bmw

bmw x5

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044869_0:677:2438:2048_1920x0_80_0_0_2ed71562788e4477104165f874627b25.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей премиум-сегмента в России по итогам 2025 года снизились на 16,4% и составили 130,4 тысячи единиц, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "По итогам прошлого года в нашей стране было реализовано 130,4 тысячи новых легковых машин премиум-брендов – на 16,4% меньше, чем в 2024-м", - говорится в сообщении. При этом доля продаж премиальных марок осталась практически на том же уровне, что и год назад: если в 2024 году она составляла 9,9%, то по итогам 2025 года - 9,8%. Аналитики "Автостата" объяснили это тем, что динамика продаж в премиум-сегменте идентична снижению всего рынка (-15,6%). Лидерство среди брендов в минувшем году сохранил китайский Exeed с результатом 21,7 тысячи проданных экземпляров (-47%). На втором месте остался китайский бренд внедорожников Tank с 18,6 тысячи проданных машин (-35%). Замыкает тройку лидеров немецкий премиум-бренд BMW, продажи которого выросли на 42% и составили 16,7 тысячи штук, хотя официально эти машины в Россию не поставляются. В топ-5 марок по объемам реализации также попали китайские Lixiang (13,1 тысячи штук; -44%), который стал единственным гибридом в этом рейтинге, и Hongqi (10 тысяч штук; +40%). Остальные бренды в данном сегменте продали менее 10 тысяч автомобилей. Продажи новых легковушек в России в минувшем году сократились на 15,6% и составили 1,3 миллиона единиц, сообщал в декабре "Автостат" со ссылкой на данные ППК.

https://1prime.ru/20260121/avto-866756994.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, bmw, bmw x5