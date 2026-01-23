Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0,75 процента - 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам январского заседания оставил учетную ставку на уровне 0,75%, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,75%", - говорится в релизе. Там отмечается, что решение было принято советом управляющих регулятора большинством голосов - восемь против одного. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В прошлом году Банк Японии повышал ставку дважды: в январе - до 0,5%, в декабре - до 0,75%, что стало максимальным значением за последние 30 лет.
финансы, банки, япония
Финансы, Банки, Экономика, ЯПОНИЯ
07:53 23.01.2026 (обновлено: 08:23 23.01.2026)
 
© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
флаг Японии. Архивное фото
© flickr.com / Hactor de Pereda
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам январского заседания оставил учетную ставку на уровне 0,75%, следует из заявления регулятора.
Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,75%", - говорится в релизе.
Там отмечается, что решение было принято советом управляющих регулятора большинством голосов - восемь против одного.
В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В прошлом году Банк Японии повышал ставку дважды: в январе - до 0,5%, в декабре - до 0,75%, что стало максимальным значением за последние 30 лет.
 
Заголовок открываемого материала