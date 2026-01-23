https://1prime.ru/20260123/bank-866815119.html

Банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0,75 процента

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) по итогам январского заседания оставил учетную ставку на уровне 0,75%, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,75%", - говорится в релизе. Там отмечается, что решение было принято советом управляющих регулятора большинством голосов - восемь против одного. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В прошлом году Банк Японии повышал ставку дважды: в январе - до 0,5%, в декабре - до 0,75%, что стало максимальным значением за последние 30 лет.

