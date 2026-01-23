ЦБ отозвал лицензию у "Нового Московского Банка"

https://1prime.ru/20260123/bank-866816523.html
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Новый Московский Банк", сообщается на сайте регулятора."Банк России приказом от 23.01.2026 № ОД-110 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "НМБ" ООО (рег. № 2932, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении.ЦБ РФ принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.Отмечается, что банк фактически не осуществлял деятельность, связанную с кредитованием экономики: ссудная задолженность кредитной организации, составляя порядка 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством."Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний. Несмотря на неоднократное применение Банком России надзорных мер, руководство и собственники кредитной организации не предпринимали действенных мер для снижения выявленных рисков в ее деятельности", - отмечает регулятор.Приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов. Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
