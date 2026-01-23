https://1prime.ru/20260123/bank-866820947.html

В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии у "Нового Московского Банка"

экономика

банки

финансы

россия

рф

анатолий аксаков

госдума

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Отзыв лицензии у "Нового московского банка" абсолютно незаметен для банковской системы РФ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее в пятницу ЦБ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового московского банка" из-за нарушения федеральных законов. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ. "Центральный банк будет и дальше продолжать очищать банковскую систему от недобросовестных участников. Банк небольшой, рассчитан на то, что там вклады вкладчики особенно не держали, особенно крупные вклады. А небольшие вклады будут погашены в системе страхования вкладов. Поэтому для банковской системы уход такого банка абсолютно незаметен", - сказал он. "Тем более уже достаточно давно Центральный банк ограничивал его деятельность на рынке. В том числе следил за привлечением вкладов. Поэтому очищение - нормальное явление", - добавил Аксаков. Депутат отметил, что российская банковская система практически оздоровлена. "Я думаю, это (отзыв лицензии - ред.) в том числе и сигнал для других кредитных организаций о том, что ЦБ РФ следит, видит и в случае необходимости будет принимать самые жесткие меры. В том числе привлекая к уголовной ответственности руководителей, собственников банков, если они нарушают закон", - подчеркнул Аксаков.

банки, финансы, россия, рф, анатолий аксаков, госдума