Сербский API Bank обжаловал решение суда по делу о ликвидации "Киви банка"
Сербский API Bank обжаловал решение суда по делу о ликвидации "Киви банка"
2026-01-23T16:20+0300
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Сербский API Bank подал апелляционную жалобу на определение арбитражного суда Москвы, которым была завершена процедура принудительной ликвидации "Киви банка", инициированная Банком России после отзыва у "Киви банка" лицензии в 2024 году, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Жалобу API Bank Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит в феврале. Как усматривается из материалов дела, сербский банк не устраивает то, что долг перед ним в размере более 176 миллионов рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор "Киви банка", внесло на депозит нотариуса. API Bank просит перечислить денежные средства в размере около 151 миллионов рублей по реквизитам, представленным им при включении его требования в реестр требований кредиторов. Также сербский банк просит осуществить выплату мораторных процентов, рассчитанных на дату фактического погашения задолженности. Арбитражный суд Москвы в ноябре удовлетворил соответствующее заявление АСВ о завершении ликвидации "Киви банка". Как пояснил в суде представитель АСВ, вся задолженность банка была погашены. Общий размер требований, по его словам, превышал 20 миллиардов рублей. Банк России в феврале 2024 года отозвал у занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов "Киви банка" лицензию. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
Сербский API Bank обжаловал решение суда по делу о ликвидации "Киви банка"
