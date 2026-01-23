Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербский API Bank обжаловал решение суда по делу о ликвидации "Киви банка" - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/bank-866834057.html
Сербский API Bank обжаловал решение суда по делу о ликвидации "Киви банка"
Сербский API Bank обжаловал решение суда по делу о ликвидации "Киви банка" - 23.01.2026, ПРАЙМ
Сербский API Bank обжаловал решение суда по делу о ликвидации "Киви банка"
Сербский API Bank подал апелляционную жалобу на определение арбитражного суда Москвы, которым была завершена процедура принудительной ликвидации "Киви банка",... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T16:20+0300
2026-01-23T16:20+0300
экономика
банки
финансы
москва
агентство по страхованию вкладов
"киви банк"
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Сербский API Bank подал апелляционную жалобу на определение арбитражного суда Москвы, которым была завершена процедура принудительной ликвидации "Киви банка", инициированная Банком России после отзыва у "Киви банка" лицензии в 2024 году, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Жалобу API Bank Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит в феврале. Как усматривается из материалов дела, сербский банк не устраивает то, что долг перед ним в размере более 176 миллионов рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор "Киви банка", внесло на депозит нотариуса. API Bank просит перечислить денежные средства в размере около 151 миллионов рублей по реквизитам, представленным им при включении его требования в реестр требований кредиторов. Также сербский банк просит осуществить выплату мораторных процентов, рассчитанных на дату фактического погашения задолженности. Арбитражный суд Москвы в ноябре удовлетворил соответствующее заявление АСВ о завершении ликвидации "Киви банка". Как пояснил в суде представитель АСВ, вся задолженность банка была погашены. Общий размер требований, по его словам, превышал 20 миллиардов рублей. Банк России в феврале 2024 года отозвал у занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов "Киви банка" лицензию. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
https://1prime.ru/20250327/sud-856163520.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9f441105185ae27af9f641c438debf62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, москва, агентство по страхованию вкладов, "киви банк", банк россия
Экономика, Банки, Финансы, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, "Киви банк", банк Россия
16:20 23.01.2026
 
Сербский API Bank обжаловал решение суда по делу о ликвидации "Киви банка"

Сербский API Bank обжаловал завершение ликвидации "Киви банка"

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкCуд
Cуд - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Cуд. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Сербский API Bank подал апелляционную жалобу на определение арбитражного суда Москвы, которым была завершена процедура принудительной ликвидации "Киви банка", инициированная Банком России после отзыва у "Киви банка" лицензии в 2024 году, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Жалобу API Bank Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит в феврале.
Как усматривается из материалов дела, сербский банк не устраивает то, что долг перед ним в размере более 176 миллионов рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор "Киви банка", внесло на депозит нотариуса. API Bank просит перечислить денежные средства в размере около 151 миллионов рублей по реквизитам, представленным им при включении его требования в реестр требований кредиторов.
Также сербский банк просит осуществить выплату мораторных процентов, рассчитанных на дату фактического погашения задолженности.
Арбитражный суд Москвы в ноябре удовлетворил соответствующее заявление АСВ о завершении ликвидации "Киви банка". Как пояснил в суде представитель АСВ, вся задолженность банка была погашены. Общий размер требований, по его словам, превышал 20 миллиардов рублей.
Банк России в феврале 2024 года отозвал у занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов "Киви банка" лицензию. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
%Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
АСВ попросил суд продлить процедуру принудительной ликвидации "Киви банка"
27 марта 2025, 15:46
 
ЭкономикаБанкиФинансыМОСКВААгентство по страхованию вкладов"Киви банк"банк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала