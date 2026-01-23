Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отозвал первую в 2026 году лицензию у банка - 23.01.2026
ЦБ отозвал первую в 2026 году лицензию у банка
Банк России отозвал первую с начала этого года лицензию на осуществление банковских операций — у "Нового московского банка", выяснило РИА Новости. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T09:28+0300
2026-01-23T09:28+0300
экономика
банки
финансы
россия
рф
банк россия
"киви банк"
бкф
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк России отозвал первую с начала этого года лицензию на осуществление банковских операций — у "Нового московского банка", выяснило РИА Новости. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка из-за нарушения федеральных законов. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ. Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. В 2025 году ЦБ РФ отозвал три лицензии на осуществление банковских операций: у Промтрансбанка, "Таврического банка" и "Индустриального сберегательного банка". В 2024 году Банком России было отозвано шесть лицензий на осуществление банковских операций: у "Киви банка", банка "Гефест", банка "Стрела", Автоградбанка, банка БКФ и банка "Гарант-Инвест".
банки, финансы, россия, рф, банк россия, "киви банк", бкф
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия, "Киви банк", БКФ
09:28 23.01.2026
 
"Новый Московский Банк" стал первым, у кого ЦБ РФ отозвал лицензию в 2026 году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк России отозвал первую с начала этого года лицензию на осуществление банковских операций — у "Нового московского банка", выяснило РИА Новости.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка из-за нарушения федеральных законов. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ.
Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
В 2025 году ЦБ РФ отозвал три лицензии на осуществление банковских операций: у Промтрансбанка, "Таврического банка" и "Индустриального сберегательного банка".
В 2024 году Банком России было отозвано шесть лицензий на осуществление банковских операций: у "Киви банка", банка "Гефест", банка "Стрела", Автоградбанка, банка БКФ и банка "Гарант-Инвест".
Агентство по страхованию вкладов - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
АСВ оценило страховую ответственность "Нового Московского Банка"
09:13
 
ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯРФбанк Россия"Киви банк"БКФ
 
 
