ЦБ отозвал первую в 2026 году лицензию у банка

23.01.2026

ЦБ отозвал первую в 2026 году лицензию у банка - 23.01.2026, ПРАЙМ

ЦБ отозвал первую в 2026 году лицензию у банка

Банк России отозвал первую с начала этого года лицензию на осуществление банковских операций — у "Нового московского банка", выяснило РИА Новости. | 23.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк России отозвал первую с начала этого года лицензию на осуществление банковских операций — у "Нового московского банка", выяснило РИА Новости. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка из-за нарушения федеральных законов. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ. Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. В 2025 году ЦБ РФ отозвал три лицензии на осуществление банковских операций: у Промтрансбанка, "Таврического банка" и "Индустриального сберегательного банка". В 2024 году Банком России было отозвано шесть лицензий на осуществление банковских операций: у "Киви банка", банка "Гефест", банка "Стрела", Автоградбанка, банка БКФ и банка "Гарант-Инвест".

