https://1prime.ru/20260123/banki-866819242.html
ЦБ отозвал первую в 2026 году лицензию у банка
ЦБ отозвал первую в 2026 году лицензию у банка - 23.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ отозвал первую в 2026 году лицензию у банка
Банк России отозвал первую с начала этого года лицензию на осуществление банковских операций — у "Нового московского банка", выяснило РИА Новости. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T09:28+0300
2026-01-23T09:28+0300
2026-01-23T09:28+0300
экономика
банки
финансы
россия
рф
банк россия
"киви банк"
бкф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862189327_0:0:3099:1744_1920x0_80_0_0_ee11dadc954089be83c407dcc437d5b6.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк России отозвал первую с начала этого года лицензию на осуществление банковских операций — у "Нового московского банка", выяснило РИА Новости. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка из-за нарушения федеральных законов. По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ. Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. В 2025 году ЦБ РФ отозвал три лицензии на осуществление банковских операций: у Промтрансбанка, "Таврического банка" и "Индустриального сберегательного банка". В 2024 году Банком России было отозвано шесть лицензий на осуществление банковских операций: у "Киви банка", банка "Гефест", банка "Стрела", Автоградбанка, банка БКФ и банка "Гарант-Инвест".
https://1prime.ru/20260123/strakhovanie-866818566.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862189327_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_4b59d645cf10991542279531d67acd3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, рф, банк россия, "киви банк", бкф
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия, "Киви банк", БКФ
ЦБ отозвал первую в 2026 году лицензию у банка
"Новый Московский Банк" стал первым, у кого ЦБ РФ отозвал лицензию в 2026 году