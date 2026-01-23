https://1prime.ru/20260123/belorussiya-866813671.html
Белый дом перепутал Бельгию и Белоруссию при создании Совета мира
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Администрация президента Дональда Трампа случайно добавила Бельгию в перечень стран, которые планировалось включить в Совет мира, перепутав ее с Белоруссией, сообщает бельгийский канал VRT."Белый дом по ошибке включил Бельгию в список стран, которые примут участие в так называемом Совете мира президента США Дональда Трампа. Американцы перепутали Бельгию с Белоруссией", — указывается в сообщении со ссылкой на источник в правительстве. Как сообщает американский канал NBC News, Белый дом объявил список государств, вошедших в новое объединение, добавив туда Бельгию. Однако вице-премьер Западной Европы Максим Прево опроверг информацию об участии Брюсселя в этом формате.Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Руслан Варанков сообщил, что Минск получил личное обращение от Дональда Трампа к президенту Александру Лукашенко, где Белоруссии в рамках урегулирования ситуации в Газе предложили стать соучредителем Совета мира – новой международной платформы. По словам Варанкова, эта идея была положительно воспринята руководством страны.
