https://1prime.ru/20260123/blokirovka-866823033.html
Telegram заблокировал более 300 тысяч групп и каналов за сутки
Telegram заблокировал более 300 тысяч групп и каналов за сутки - 23.01.2026, ПРАЙМ
Telegram заблокировал более 300 тысяч групп и каналов за сутки
Мессенджер Telegram в четверг заблокировал за один день более 300 тысяч групп и каналов, больше в этом году было заблокировано 1 января, следует из статистики... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T11:34+0300
2026-01-23T11:34+0300
2026-01-23T11:34+0300
технологии
павел дуров
telegram
вконтакте
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_d20a45b3fc45a5597211d230a41fda65.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram в четверг заблокировал за один день более 300 тысяч групп и каналов, больше в этом году было заблокировано 1 января, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. Так, согласно данным, по итогам четверга мессенджер заблокировал 348 620 групп и каналов. Показатель достиг отметки выше 300 тысяч, до этого он достигал самого большого однодневного уровня блокировки в наступившем году в 542 994 групп и каналов 1 января. А всего с начала года было заблокировано 3 957 198 групп и каналов, из них 12 278 сообщества, связанных с терроризмом. Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_b69c1b12ea4efde50df6b4a41fbb0032.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, павел дуров, telegram, вконтакте, россия
Технологии, Павел Дуров, Telegram, ВКонтакте, РОССИЯ
Telegram заблокировал более 300 тысяч групп и каналов за сутки
Telegram 22 января заблокировал 348 620 тысяч групп и каналов
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram в четверг заблокировал за один день более 300 тысяч групп и каналов, больше в этом году было заблокировано 1 января, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, по итогам четверга мессенджер заблокировал 348 620 групп и каналов. Показатель достиг отметки выше 300 тысяч, до этого он достигал самого большого однодневного уровня блокировки в наступившем году в 542 994 групп и каналов 1 января.
А всего с начала года было заблокировано 3 957 198 групп и каналов, из них 12 278 сообщества, связанных с терроризмом.
Telegram
отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым
, основателем соцсети "ВКонтакте
". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.