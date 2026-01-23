https://1prime.ru/20260123/blokirovka-866823033.html

Telegram заблокировал более 300 тысяч групп и каналов за сутки

2026-01-23T11:34+0300

технологии

павел дуров

telegram

вконтакте

россия

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram в четверг заблокировал за один день более 300 тысяч групп и каналов, больше в этом году было заблокировано 1 января, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. Так, согласно данным, по итогам четверга мессенджер заблокировал 348 620 групп и каналов. Показатель достиг отметки выше 300 тысяч, до этого он достигал самого большого однодневного уровня блокировки в наступившем году в 542 994 групп и каналов 1 января. А всего с начала года было заблокировано 3 957 198 групп и каналов, из них 12 278 сообщества, связанных с терроризмом. Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.

2026

Новости

технологии, павел дуров, telegram, вконтакте, россия