Великобритания продлила антидемпинговую пошлину на российскую селитру

Великобритания продлила антидемпинговую пошлину на российскую селитру - 23.01.2026, ПРАЙМ

Великобритания продлила антидемпинговую пошлину на российскую селитру

23.01.2026, ПРАЙМ

бизнес

россия

великобритания

белоруссия

рф

ес

ЛОНДОН, 23 янв - ПРАЙМ. Великобритания сохранит антидемпинговую пошлину на российскую аммиачную селитру еще на пять лет, сообщило в пятницу британское управление по торговой политике (Trade Remedies Authority, TRA). "Министр торговли принял окончательную рекомендацию TRA о сохранении существующих антидемпинговых мер в отношении импорта аммиачной селитры из России... Окончательная рекомендация TRA заключалась в сохранении существующих антидемпинговых пошлин еще на пять лет на текущем уровне в диапазоне от 24,085 до 27,374 фунта стерлингов (32,51-36,95 доллара) за тонну", - говорится в заявлении управления. Как отмечается, TRA пришло к выводу, что в случае отмены пошлин британской отрасли по производству селитры, в которой занято порядка 500 человек, будет нанесен ущерб, и что сохранение меры "отвечает более широким экономическим интересам Великобритании". Великобритания ввела антидемпинговые пошлины на российскую селитру до выхода из Евросоюза в рамках требований Еврокомиссии. После выхода Британии из блока пошлины остались в силе. C 18 июля Великобритания также ввела дополнительную пошлину в размере 10% на импорт азотных удобрений из России и Белоруссии. С 1 июля 2026 года ставка вырастет до 20%, с 1 июля 2027 года - до 35%. До этого к азотным удобрениям из РФ применялась только общая для всех импортеров азотных удобрений пошлина в размере 6% до 6,5% в зависимости от продукта. Дополнительная пошлина в размере 35% на остальные виды удобрений - фосфорные, калийные и комплексные - действует в Британии с марта 2022 года. Тогда Лондон ввел пошлину в размере 35% на импорт ключевых товаров из России, также включая сталь, алюминий, медь и дерево.

великобритания

белоруссия

рф

