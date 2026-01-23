На Украине сообщили о ЧП в Киеве из-за перебоев со светом

https://1prime.ru/20260123/chp-866850880.html
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В Киеве вспыхнули сразу несколько трансформаторов, сообщает издание "Страна.ua"."Есть сообщения о горящих трансформаторах минимум из четырех районов города", — говорится в материале.Отмечается, что ранее поступали сведения о возгорании на Оболони.Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
В нескольких районах Киева загорелись трансформаторы
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В Киеве вспыхнули сразу несколько трансформаторов, сообщает издание "Страна.ua".
"Есть сообщения о горящих трансформаторах минимум из четырех районов города", — говорится в материале.
В мэрии Киева прошли обыски
Отмечается, что ранее поступали сведения о возгорании на Оболони.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине
в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google
Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
