Делегаты США на встрече с Путиным дали оценку своим контактам во Флориде и Европе - Ушаков

Уточняются заголовок и лид, добавлены подробности (4 абзац). МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американские представители в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным дали оценку своим контактам, которые ранее состоялись во Флориде и Европе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В четверг спецпосланник США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. "Они дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря-января в Мар-а-Лаго во Флориде и ряде европейских столиц", - сказал Ушаков журналистам. Он уточнил, что переговоры продлились почти четыре часа. С российской стороны в них также принимали участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

