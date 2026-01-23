https://1prime.ru/20260123/delegaty-866812594.html
Делегаты США на встрече с Путиным дали оценку своим контактам во Флориде и Европе - Ушаков
Делегаты США на встрече с Путиным дали оценку своим контактам во Флориде и Европе - Ушаков - 23.01.2026, ПРАЙМ
Делегаты США на встрече с Путиным дали оценку своим контактам во Флориде и Европе - Ушаков
Уточняются заголовок и лид, добавлены подробности (4 абзац). | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T06:10+0300
2026-01-23T06:10+0300
2026-01-23T06:10+0300
россия
экономика
мировая экономика
рф
сша
европа
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866812594.jpg?1769137818
Уточняются заголовок и лид, добавлены подробности (4 абзац).
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американские представители в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным дали оценку своим контактам, которые ранее состоялись во Флориде и Европе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В четверг спецпосланник США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным.
"Они дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря-января в Мар-а-Лаго во Флориде и ряде европейских столиц", - сказал Ушаков журналистам.
Он уточнил, что переговоры продлились почти четыре часа. С российской стороны в них также принимали участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
рф
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, сша, европа, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, РФ, США, ЕВРОПА, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Делегаты США на встрече с Путиным дали оценку своим контактам во Флориде и Европе - Ушаков
Ушаков: представители США дали оценку своим контактам во Флориде и Европе
Уточняются заголовок и лид, добавлены подробности (4 абзац).
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американские представители в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным дали оценку своим контактам, которые ранее состоялись во Флориде и Европе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В четверг спецпосланник США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным.
"Они дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря-января в Мар-а-Лаго во Флориде и ряде европейских столиц", - сказал Ушаков журналистам.
Он уточнил, что переговоры продлились почти четыре часа. С российской стороны в них также принимали участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.