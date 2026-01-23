Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление о переговорах России и США в Кремле - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/dialog-866849794.html
На Западе сделали заявление о переговорах России и США в Кремле
На Западе сделали заявление о переговорах России и США в Кремле - 23.01.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление о переговорах России и США в Кремле
Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле стала позитивным знаком для отношений Москвы и Вашингтона, пишет... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T23:10+0300
2026-01-23T23:10+0300
россия
сша
москва
вашингтон
стив уиткофф
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле стала позитивным знаком для отношений Москвы и Вашингтона, пишет L'Antidiplomatico."Москва возвращается в центр международной дипломатии с прибытием специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера для личной встречи с президентом Владимиром Путиным", — говорится в статье.Отмечается, что на переговорах обсуждался не только украинский кризис. В материале подчеркивается, что российский лидер ранее говорил о планах обсудить с США участие России в Совете мира по Газе."Этот сигнал подтверждает, что российско-американский диалог &lt;…&gt; сейчас продвигается вперед на нескольких геополитических уровнях", — заключает автор.Владимир Путин минувшей ночью провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США — основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Грюнбаум.По итогам переговоров Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Кроме того, Ушаков отмечал, что Дмитриев и Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.
https://1prime.ru/20260123/vykhodka-866849502.html
https://1prime.ru/20260123/reyter-866849373.html
сша
москва
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, москва, вашингтон, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков
РОССИЯ, США, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Юрий Ушаков
23:10 23.01.2026
 
На Западе сделали заявление о переговорах России и США в Кремле

L'Antidiplomatico: диалог России и США в Кремле стал обнадеживающим сигналом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле стала позитивным знаком для отношений Москвы и Вашингтона, пишет L'Antidiplomatico.
"Москва возвращается в центр международной дипломатии с прибытием специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера для личной встречи с президентом Владимиром Путиным", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Выходка Зеленского в Давосе возмутила Запад
Вчера, 23:08
Отмечается, что на переговорах обсуждался не только украинский кризис. В материале подчеркивается, что российский лидер ранее говорил о планах обсудить с США участие России в Совете мира по Газе.
"Этот сигнал подтверждает, что российско-американский диалог <…> сейчас продвигается вперед на нескольких геополитических уровнях", — заключает автор.
Владимир Путин минувшей ночью провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Грюнбаум.
По итогам переговоров Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Кроме того, Ушаков отмечал, что Дмитриев и Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Первый день переговоров по Украине в ОАЭ завершился, пишут СМИ
Вчера, 22:56
 
РОССИЯСШАМОСКВАВАШИНГТОНСтив УиткоффВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала