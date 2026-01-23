На Западе сделали заявление о переговорах России и США в Кремле
L'Antidiplomatico: диалог России и США в Кремле стал обнадеживающим сигналом
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле стала позитивным знаком для отношений Москвы и Вашингтона, пишет L'Antidiplomatico.
"Москва возвращается в центр международной дипломатии с прибытием специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера для личной встречи с президентом Владимиром Путиным", — говорится в статье.
"Этот сигнал подтверждает, что российско-американский диалог <…> сейчас продвигается вперед на нескольких геополитических уровнях", — заключает автор.
Владимир Путин минувшей ночью провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США — основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Грюнбаум.
По итогам переговоров Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Кроме того, Ушаков отмечал, что Дмитриев и Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.