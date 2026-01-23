Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинские военные массово убивали мирных жителей Красноармейска в ДНР - 23.01.2026
общество
россия
красноармейск
рф
харьковская область
владимир путин
дмитрий песков
Украинские военные массово убивали мирных жителей Красноармейска в ДНР

ДОНЕЦК, 23 янв - ПРАЙМ. Украинские военные массово убивали мирных жителей Красноармейска в ДНР, о нескольких таких случаях рассказал РИА Новости беженец из города Владимир Головня.
"Одну девочку убило... Они во дворе сидели… И вот она уходит в подвал - и прилетело, ей тоже лицо разорвало", - сказал Головня.
По его словам, девушку пришлось похоронить "в огороде, под абрикосами".
Головня добавил, что в соседском дворе погибли одновременно трое мирных жителей. Минометный снаряд прилетел в соседский двор, где находилось трое мужчин.
"Витька на скамейке как и сидел, ему легкие пробило. Мишку сразу наповал. Третий, он на качели сидел, на бок упал, ему руку раздробило, голову, грудную клетку. Все трое погибли, и мы похоронили их", - рассказал беженец.
По его словам, минометный огонь велся с территории промзоны, где на тот момент располагались украинские военные.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
 
