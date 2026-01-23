Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
“Есть методы”. Как взыскать долг спустя годы - 23.01.2026, ПРАЙМ
“Есть методы”. Как взыскать долг спустя годы
“Есть методы”. Как взыскать долг спустя годы - 23.01.2026, ПРАЙМ
“Есть методы”. Как взыскать долг спустя годы
Некоторые должники уклоняются от своевременного возврата долга – бесконечно просят дать им дополнительное время, ссылаются на трудные жизненные обстоятельства... | 23.01.2026, ПРАЙМ
взыскание долгов
юрист
МОСКВА ,23 янв - ПРАЙМ. Некоторые должники уклоняются от своевременного возврата долга – бесконечно просят дать им дополнительное время, ссылаются на трудные жизненные обстоятельства или вовсе скрываются от кредиторов. Как взыскать долг, если прошли годы с момента заключения договора займа или составления долговой расписки, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева."Если должник не возвращает взятые денежные средства в срок, указанный в расписке, обратиться за их взысканием в суд можно уже на следующий день просрочки", - объясняет она.Если срок возврата не указан, долг должен быть возвращен в течение 30 дней со дня предъявления требования о возврате. Если сроки возврата истекли, а деньги так и не возвращены, необходимо взыскивать долг через суд.При этом адвокат советует не затягивать с обращением в суд, если должник уклоняется от возврата денег. Действующим законодательством установлен срок исковой давности, который составляет три года.Он начинает исчисляться с момента нарушения обязательства, то есть со дня, в который должен быть возвращен долг. Например, при дате возврата долга 1 сентября 2025 года в суд нужно обратиться не позднее 1 сентября 2028 года. Если в расписке предусмотрено, что сумма долга возвращается частями, срок исковой давности будет начинаться с даты просрочки каждого платежа. Так, часть долга со сроком оплаты 15 ноября 2025 года можно взыскать до 15 ноября 2028 года."Однако даже через несколько лет кредиторам не следует отчаиваться, поскольку срок исковой давности не применяется судом автоматически, а только после того как должник в суде заявит о его пропуске. Если ответчик таких заявлений не сделает, суд обязан взыскать денежные средства независимо от того, что срок исковой давности пропущен", - подытожила адвокат.
2026
Новости
МОСКВА ,23 янв - ПРАЙМ. Некоторые должники уклоняются от своевременного возврата долга – бесконечно просят дать им дополнительное время, ссылаются на трудные жизненные обстоятельства или вовсе скрываются от кредиторов. Как взыскать долг, если прошли годы с момента заключения договора займа или составления долговой расписки, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
"Если должник не возвращает взятые денежные средства в срок, указанный в расписке, обратиться за их взысканием в суд можно уже на следующий день просрочки", - объясняет она.
Если срок возврата не указан, долг должен быть возвращен в течение 30 дней со дня предъявления требования о возврате. Если сроки возврата истекли, а деньги так и не возвращены, необходимо взыскивать долг через суд.
При этом адвокат советует не затягивать с обращением в суд, если должник уклоняется от возврата денег. Действующим законодательством установлен срок исковой давности, который составляет три года.
Он начинает исчисляться с момента нарушения обязательства, то есть со дня, в который должен быть возвращен долг. Например, при дате возврата долга 1 сентября 2025 года в суд нужно обратиться не позднее 1 сентября 2028 года. Если в расписке предусмотрено, что сумма долга возвращается частями, срок исковой давности будет начинаться с даты просрочки каждого платежа. Так, часть долга со сроком оплаты 15 ноября 2025 года можно взыскать до 15 ноября 2028 года.
"Однако даже через несколько лет кредиторам не следует отчаиваться, поскольку срок исковой давности не применяется судом автоматически, а только после того как должник в суде заявит о его пропуске. Если ответчик таких заявлений не сделает, суд обязан взыскать денежные средства независимо от того, что срок исковой давности пропущен", - подытожила адвокат.
 
