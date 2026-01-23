https://1prime.ru/20260123/dollar-866844723.html

Доллар слабо меняется к евро и иене после выхода данных по США

Стоимость доллара незначительно меняется по отношению к евро и иене в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 23.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара незначительно меняется по отношению к евро и иене в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару рос до 1,1751 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,175 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 158,26 иены с уровня прошлого закрытия в 158,39 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,05% - до 98,23 пункта. В пятницу инвесторы оценивают данные по США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по окончательной оценке, в январе вырос до 56,4 пункта с уровня декабря в 52,9 пункта. Предварительная оценка показала увеличение показателя до 54 пунктов. Также была опубликована предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США, который в январе поднялся до 52,8 пункта с 52,7 пункта месяцем ранее. PMI в сфере услуг страны остался на уровне декабря в 52,5 пункта. С начала недели американская валюта подешевела к евро на 1,3%, при этом почти не изменившись к иене. Индекс доллара вырос на 1,1%.

