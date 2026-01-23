Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.01.2026
Доллар слабо меняется к евро и иене после выхода данных по США
Стоимость доллара незначительно меняется по отношению к евро и иене в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
2026-01-23T18:49+0300
2026-01-23T18:49+0300
экономика
рынок
торги
сша
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара незначительно меняется по отношению к евро и иене в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару рос до 1,1751 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,175 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 158,26 иены с уровня прошлого закрытия в 158,39 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,05% - до 98,23 пункта. В пятницу инвесторы оценивают данные по США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по окончательной оценке, в январе вырос до 56,4 пункта с уровня декабря в 52,9 пункта. Предварительная оценка показала увеличение показателя до 54 пунктов. Также была опубликована предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США, который в январе поднялся до 52,8 пункта с 52,7 пункта месяцем ранее. PMI в сфере услуг страны остался на уровне декабря в 52,5 пункта. С начала недели американская валюта подешевела к евро на 1,3%, при этом почти не изменившись к иене. Индекс доллара вырос на 1,1%.
сша
рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
18:49 23.01.2026
 
Доллар слабо меняется к евро и иене после выхода данных по США

Доллар незначительно дешевеет к евро и иене после публикации макростатистики из США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара незначительно меняется по отношению к евро и иене в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару рос до 1,1751 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,175 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 158,26 иены с уровня прошлого закрытия в 158,39 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,05% - до 98,23 пункта.
В пятницу инвесторы оценивают данные по США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по окончательной оценке, в январе вырос до 56,4 пункта с уровня декабря в 52,9 пункта. Предварительная оценка показала увеличение показателя до 54 пунктов.
Также была опубликована предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США, который в январе поднялся до 52,8 пункта с 52,7 пункта месяцем ранее. PMI в сфере услуг страны остался на уровне декабря в 52,5 пункта.
С начала недели американская валюта подешевела к евро на 1,3%, при этом почти не изменившись к иене. Индекс доллара вырос на 1,1%.
Гранулированное серебро - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Биржевая цена на серебро впервые превысила сто долларов за тройскую унцию
ЭкономикаРынокТоргиСША
 
 
