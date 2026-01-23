https://1prime.ru/20260123/ekonomika-866845370.html

ЦБ не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике

2026-01-23T19:12+0300

экономика

финансы

банки

россия

рф

алексей заботкин

банк россии

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк России не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике РФ, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора. "Нет, пока так считать оснований нет", - написал он, отвечая на вопрос, стала ли российская экономика в последние месяцы ближе к проинфляционному сценарию Банка России. Банк России ежегодно готовит базовый и несколько альтернативных сценариев развития российской экономики. На 2026-2028 годы ЦБ разработал три таких сценария. В дезинфляционном предполагается существенное расширение предложения. В проинфляционном, наоборот, существенно выше внутренний спрос, в мире внедряются широкие протекционистские меры, происходит усиление санкционного давления, а также снижаются цены на нефть. Наконец, рисковый сценарий и вовсе допускает в мире финансовый кризис, усиление торговых войн, деглобализации и санкций.

рф

2026

