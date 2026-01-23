https://1prime.ru/20260123/ekonomika-866845370.html
ЦБ не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике
ЦБ не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике - 23.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике
Банк России не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике РФ, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Telegram-канале... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T19:12+0300
2026-01-23T19:12+0300
2026-01-23T19:12+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
алексей заботкин
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866578100_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_7c592f877e6d96ca9e0e810a14b73202.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк России не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике РФ, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора. "Нет, пока так считать оснований нет", - написал он, отвечая на вопрос, стала ли российская экономика в последние месяцы ближе к проинфляционному сценарию Банка России. Банк России ежегодно готовит базовый и несколько альтернативных сценариев развития российской экономики. На 2026-2028 годы ЦБ разработал три таких сценария. В дезинфляционном предполагается существенное расширение предложения. В проинфляционном, наоборот, существенно выше внутренний спрос, в мире внедряются широкие протекционистские меры, происходит усиление санкционного давления, а также снижаются цены на нефть. Наконец, рисковый сценарий и вовсе допускает в мире финансовый кризис, усиление торговых войн, деглобализации и санкций.
https://1prime.ru/20260123/zabotkin-866844022.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866578100_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_b600dcbaeacf876b29c9f5fc4865179e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, алексей заботкин, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Алексей Заботкин, Банк России
ЦБ не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике
Заботкин заявил об отсутствии оснований для проинфляционного сценария в экономике России
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Банк России не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике РФ, сообщил
заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора.
"Нет, пока так считать оснований нет", - написал он, отвечая на вопрос, стала ли российская экономика в последние месяцы ближе к проинфляционному сценарию Банка России.
Банк России ежегодно готовит базовый и несколько альтернативных сценариев развития российской экономики. На 2026-2028 годы ЦБ разработал три таких сценария. В дезинфляционном предполагается существенное расширение предложения. В проинфляционном, наоборот, существенно выше внутренний спрос, в мире внедряются широкие протекционистские меры, происходит усиление санкционного давления, а также снижаются цены на нефть. Наконец, рисковый сценарий и вовсе допускает в мире финансовый кризис, усиление торговых войн, деглобализации и санкций.
Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, заявил Заботкин