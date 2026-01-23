Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике - 23.01.2026
ЦБ не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике
ЦБ не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике - 23.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике
Банк России не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике РФ, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Telegram-канале... | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк России не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике РФ, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора. "Нет, пока так считать оснований нет", - написал он, отвечая на вопрос, стала ли российская экономика в последние месяцы ближе к проинфляционному сценарию Банка России. Банк России ежегодно готовит базовый и несколько альтернативных сценариев развития российской экономики. На 2026-2028 годы ЦБ разработал три таких сценария. В дезинфляционном предполагается существенное расширение предложения. В проинфляционном, наоборот, существенно выше внутренний спрос, в мире внедряются широкие протекционистские меры, происходит усиление санкционного давления, а также снижаются цены на нефть. Наконец, рисковый сценарий и вовсе допускает в мире финансовый кризис, усиление торговых войн, деглобализации и санкций.
19:12 23.01.2026
 
ЦБ не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике

Заботкин заявил об отсутствии оснований для проинфляционного сценария в экономике России

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк России не видит оснований для проинфляционного сценария в экономике РФ, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора.
"Нет, пока так считать оснований нет", - написал он, отвечая на вопрос, стала ли российская экономика в последние месяцы ближе к проинфляционному сценарию Банка России.
Банк России ежегодно готовит базовый и несколько альтернативных сценариев развития российской экономики. На 2026-2028 годы ЦБ разработал три таких сценария. В дезинфляционном предполагается существенное расширение предложения. В проинфляционном, наоборот, существенно выше внутренний спрос, в мире внедряются широкие протекционистские меры, происходит усиление санкционного давления, а также снижаются цены на нефть. Наконец, рисковый сценарий и вовсе допускает в мире финансовый кризис, усиление торговых войн, деглобализации и санкций.
