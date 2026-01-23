Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как распределить сбережения в валюту - 23.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как распределить сбережения в валюту
Эксперт рассказал, как распределить сбережения в валюту - 23.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как распределить сбережения в валюту
Россиянам, желающим вложить сбережения в валюту, в условиях ожидаемого рынком в 2026 году ослабления рубля, можно распределить средства между долларом, евро и... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T01:16+0300
2026-01-23T01:16+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россиянам, желающим вложить сбережения в валюту, в условиях ожидаемого рынком в 2026 году ослабления рубля, можно распределить средства между долларом, евро и юанем, отдав китайской валюте около 2/3 портфеля, рассказал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Разумной валютной стратегией на 2026 год будет распределение сбережений между долларом, евро и юанем. Китайской валюте можно отдать 60-70% вложений, американской и европейской - (учитывая непростые отношения между Старым и Новым Светом, а также небольшой выбор финансовых инструментов в евро) – по 20-15%", - говорит он. При этом половину позиции в юанях можно поместить на депозит, на остальную часть - приобрести облигации надежных российских эмитентов со сроком погашения 3-5 лет (в том числе, ОФЗ в юанях), советует эксперт. "Позицию в долларах и евро лучше целиком инвестировать в облигации (в том числе замещающие еврооблигации Минфина РФ)", - резюмирует Вайсберг. Юань за 2025 год упал на Мосбирже на 2,48 рубля или на 18,09%, до 11,23 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ упал в России за 2025 год на 23,45 рубля, или на 23,06%, до 78,23 рубля. После сильного роста рубля в прошлом году, в 2026-м эксперты рынка ожидают рост доллара до 90-95 рублей.
01:16 23.01.2026
 
Эксперт рассказал, как распределить сбережения в валюту

Аналитик Вайсберг посоветовал россиянам вкладывать сбережения в доллар, евро и юань

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россиянам, желающим вложить сбережения в валюту, в условиях ожидаемого рынком в 2026 году ослабления рубля, можно распределить средства между долларом, евро и юанем, отдав китайской валюте около 2/3 портфеля, рассказал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
"Разумной валютной стратегией на 2026 год будет распределение сбережений между долларом, евро и юанем. Китайской валюте можно отдать 60-70% вложений, американской и европейской - (учитывая непростые отношения между Старым и Новым Светом, а также небольшой выбор финансовых инструментов в евро) – по 20-15%", - говорит он.
При этом половину позиции в юанях можно поместить на депозит, на остальную часть - приобрести облигации надежных российских эмитентов со сроком погашения 3-5 лет (в том числе, ОФЗ в юанях), советует эксперт. "Позицию в долларах и евро лучше целиком инвестировать в облигации (в том числе замещающие еврооблигации Минфина РФ)", - резюмирует Вайсберг.
Юань за 2025 год упал на Мосбирже на 2,48 рубля или на 18,09%, до 11,23 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ упал в России за 2025 год на 23,45 рубля, или на 23,06%, до 78,23 рубля. После сильного роста рубля в прошлом году, в 2026-м эксперты рынка ожидают рост доллара до 90-95 рублей.
 
