https://1prime.ru/20260123/ekspert-866808162.html

Эксперт рассказал, как распределить сбережения в валюту

Эксперт рассказал, как распределить сбережения в валюту - 23.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как распределить сбережения в валюту

Россиянам, желающим вложить сбережения в валюту, в условиях ожидаемого рынком в 2026 году ослабления рубля, можно распределить средства между долларом, евро и... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T01:16+0300

2026-01-23T01:16+0300

2026-01-23T01:16+0300

рынок

финансы

экономика

рф

минфин рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866808162.jpg?1769120217

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россиянам, желающим вложить сбережения в валюту, в условиях ожидаемого рынком в 2026 году ослабления рубля, можно распределить средства между долларом, евро и юанем, отдав китайской валюте около 2/3 портфеля, рассказал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Разумной валютной стратегией на 2026 год будет распределение сбережений между долларом, евро и юанем. Китайской валюте можно отдать 60-70% вложений, американской и европейской - (учитывая непростые отношения между Старым и Новым Светом, а также небольшой выбор финансовых инструментов в евро) – по 20-15%", - говорит он. При этом половину позиции в юанях можно поместить на депозит, на остальную часть - приобрести облигации надежных российских эмитентов со сроком погашения 3-5 лет (в том числе, ОФЗ в юанях), советует эксперт. "Позицию в долларах и евро лучше целиком инвестировать в облигации (в том числе замещающие еврооблигации Минфина РФ)", - резюмирует Вайсберг. Юань за 2025 год упал на Мосбирже на 2,48 рубля или на 18,09%, до 11,23 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ упал в России за 2025 год на 23,45 рубля, или на 23,06%, до 78,23 рубля. После сильного роста рубля в прошлом году, в 2026-м эксперты рынка ожидают рост доллара до 90-95 рублей.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, рф, минфин рф, минфин