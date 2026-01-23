https://1prime.ru/20260123/ekspert-866812689.html

Эксперт рассказала, как сформировать инвестиционный портфель

Эксперт рассказала, как сформировать инвестиционный портфель - 23.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как сформировать инвестиционный портфель

Инвестиционный портфель можно сформировать с разным уровнем сбережений, в том числе и в 10 тысяч рублей, при этом ключевой принцип распределения средств... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T06:16+0300

2026-01-23T06:16+0300

2026-01-23T06:16+0300

финансы

банки

бпиф

ук альфа-капитал

альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866812689.jpg?1769138183

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Инвестиционный портфель можно сформировать с разным уровнем сбережений, в том числе и в 10 тысяч рублей, при этом ключевой принцип распределения средств остается общим для любого бюджета, но конкретная стратегия меняется в зависимости от суммы, рассказала РИА Новости эксперт УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова. Подход с бюджетом в 10 тысяч рублей зависит от того, является ли эта сумма разовыми сбережениями или регулярными накоплениями. "Если 10 тысяч рублей - это единственные сбережения, то разумней всего будет купить паи БПИФа денежного рынка или положить на накопительный счет", - советует Гондусова. Если же эту сумму инвестор готов откладывать ежемесячно, то стратегия немного меняется. "Разумней всего будет пополам покупать паи БПИФ денежного рынка и БПИФ рублевых облигаций", - отметила эксперт. С суммой в 100 000 рублей, по мнению эксперта, уже стоит сразу делить сбережения на две части. "Половину - на депозит или в паи БПИФ денежного рынка, а вторую часть - в рублевые облигации или паи БПИФ рублевых облигаций", - рекомендует Гондусова. При капитале в миллион рублей можно сформировать крепкий диверсифицированный портфель. "Если стартовать сейчас, то разумно будет распределить следующим образом. Примерно четверть активов - в ликвидных паях БПИФ денежного рынка или на накопительных счетах, половину средств положить в паи рублевых фондов, а остаток инвестировать в фонды валютных облигаций", - отмечает эксперт. Гондусова также говорит о возможности покупки драгметаллов: "При значимом снижении цены металлов от текущих уровней (15-20%) можно начать докупать золото, платину и палладий через паи соответствующих фондов". Кроме того, рублевые облигации в таком портфеле можно частично заменить на валютные облигации российских эмитентов. Несмотря на различия в распределении для разных сумм, основа стратегии, по словам эксперта, остаётся единой. "От суммы логика, конечно, меняется немного, но основа всегда остается одной - примерно половина всех активов должна оставаться в ликвидных рублевых инструментах, а вторая часть уже может инвестироваться в менее ликвидные активы", - резюмировала Гондусова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бпиф, ук альфа-капитал, альфа-капитал