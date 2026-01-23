Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.01.2026 Эксперт рассказал, как Киев восстанавливает энергетический сектор
Эксперт рассказал, как Киев восстанавливает энергетический сектор
Эксперт рассказал, как Киев восстанавливает энергетический сектор
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Украинский энергетический сектор раньше восстанавливался за счет западных кредитов и технической помощи в виде устаревшего оборудования из стран Восточной Европы, теперь Киев больше не может получать такую поддержку, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, раньше украинским властям удавалось восстанавливать работоспособность оборудования "в том числе за счет кредитов, которые они получили от стран НАТО и технической помощи". "Если раньше на Украину отправлялись трансформаторы и другие станции советского производства из стран Восточной Европы, а в этих странах оно заменялось уже на европейское оборудование, то в этом году таких возможностей уже практически нет. Поэтому, когда разрушаться будут эти мощные подстанции, трансформаторные станции, ТЭЦ, это приведет к тому, что ремонтный фонд, даже если бы он еще существовал, он с такими последствиями не справится. Точнее, уже сейчас видно, что он не справляется", - пояснил Леонков. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Эксперт рассказал, как Киев восстанавливает энергетический сектор

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Украинский энергетический сектор раньше восстанавливался за счет западных кредитов и технической помощи в виде устаревшего оборудования из стран Восточной Европы, теперь Киев больше не может получать такую поддержку, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, раньше украинским властям удавалось восстанавливать работоспособность оборудования "в том числе за счет кредитов, которые они получили от стран НАТО и технической помощи".
"Если раньше на Украину отправлялись трансформаторы и другие станции советского производства из стран Восточной Европы, а в этих странах оно заменялось уже на европейское оборудование, то в этом году таких возможностей уже практически нет. Поэтому, когда разрушаться будут эти мощные подстанции, трансформаторные станции, ТЭЦ, это приведет к тому, что ремонтный фонд, даже если бы он еще существовал, он с такими последствиями не справится. Точнее, уже сейчас видно, что он не справляется", - пояснил Леонков.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
 
