Эксперты рассказали, сколько россияне тратили в новогодние праздники - 23.01.2026
Эксперты рассказали, сколько россияне тратили в новогодние праздники
Эксперты рассказали, сколько россияне тратили в новогодние праздники
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россияне в среднем в январские праздники тратили в ресторанах в пять раз больше, чем в фастфудах: средний чек там составил 3015 рублей, а общее число покупок выросло на 6% в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Рестораны и бары – средний чек 3015 рублей. Число покупок выше на 6%. Кафе и столовые – средний чек 709 рублей. Число покупок выше на 3%. Точки фастфуда – средний чек 547 рублей. Число покупок – выше на 3% в сравнении год к году", - показало сравнение трат с 1 по 12 января этого и прошлого года. На увеличение продаж в общепите повлияли длинные выходные и погода, способствовавшая времяпрепровождению в закрытых помещениях, прежде всего в барах и ресторанах. "Показатели трафика могли бы быть еще выше, если бы не снежные циклоны", - отмечают авторы исследования. Благодаря длинным новогодним каникулам рост потребления во многом был обеспечен туристическим и транзитным трафиком. Это способствовало большему объему трат на региональном уровне, отмечают аналитики.
02:17 23.01.2026
 
Эксперты рассказали, сколько россияне тратили в новогодние праздники

"Платформа ОФД": россияне в новогодние праздники тратили в ресторанах в пять раз больше

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россияне в среднем в январские праздники тратили в ресторанах в пять раз больше, чем в фастфудах: средний чек там составил 3015 рублей, а общее число покупок выросло на 6% в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Рестораны и бары – средний чек 3015 рублей. Число покупок выше на 6%. Кафе и столовые – средний чек 709 рублей. Число покупок выше на 3%. Точки фастфуда – средний чек 547 рублей. Число покупок – выше на 3% в сравнении год к году", - показало сравнение трат с 1 по 12 января этого и прошлого года.
На увеличение продаж в общепите повлияли длинные выходные и погода, способствовавшая времяпрепровождению в закрытых помещениях, прежде всего в барах и ресторанах. "Показатели трафика могли бы быть еще выше, если бы не снежные циклоны", - отмечают авторы исследования.
Благодаря длинным новогодним каникулам рост потребления во многом был обеспечен туристическим и транзитным трафиком. Это способствовало большему объему трат на региональном уровне, отмечают аналитики.
 
