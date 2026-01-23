Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали о последствиях конфликта США и ЕС из-за Гренландии - 23.01.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260123/eksperty-866810235.html
Эксперты рассказали о последствиях конфликта США и ЕС из-за Гренландии
Эксперты рассказали о последствиях конфликта США и ЕС из-за Гренландии - 23.01.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о последствиях конфликта США и ЕС из-за Гренландии
Обострение отношений между США и ЕС из-за Гренландии может привести к изменению энергополитики европейцев в пользу российского газа, считают опрошенные РИА... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T04:08+0300
2026-01-23T04:08+0300
газ
энергетика
экономика
гренландия
сша
дания
дональд трамп
ес
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866810235.jpg?1769130536
гренландия
сша
дания
Эксперты рассказали о последствиях конфликта США и ЕС из-за Гренландии

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Обострение отношений между США и ЕС из-за Гренландии может привести к изменению энергополитики европейцев в пользу российского газа, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
"Проблемные отношения с США и возможная тарифная война, вызванная ситуацией с Гренландией, может усугубить ситуацию с поставками газа и заставить Европу пересмотреть свою позицию по российскому газу", - полагает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
Это может подтолкнуть ЕС отказаться от своих планов по российскому газу, считают эксперты. При этом несмотря на заявленную стратегию по окончательному отказу от российского газа в обозримой перспективе, вероятность её реализации остаётся крайне низкой, соглашается финансовый советник и основатель Rodin. Capital Алексей Родин.
Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года.
 
