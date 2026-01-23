https://1prime.ru/20260123/eksperty-866812272.html

Эксперты назвали декабрь самым слабым месяцем года

Эксперты назвали декабрь самым слабым месяцем года - 23.01.2026, ПРАЙМ

Эксперты назвали декабрь самым слабым месяцем года

Интерес россиян к потребительским кредитам в декабре стал самым слабым за весь 2025 год, сократившись примерно на 37% в годовом выражении, говорится в... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T05:46+0300

2026-01-23T05:46+0300

2026-01-23T05:46+0300

финансы

экономика

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866812272.jpg?1769136366

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Интерес россиян к потребительским кредитам в декабре стал самым слабым за весь 2025 год, сократившись примерно на 37% в годовом выражении, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Декабрь стал самым слабым месяцем года: спрос оказался почти на 37% ниже, чем годом ранее. Для рынка кредитования, где конец года традиционно поддерживается сезонными расходами и предновогодними покупками, такой результат стал показателем глубины спада", - сообщили аналитики, проанализировав динамику заявок на оформление кредитов в 2025 году. Эксперты отмечают, что ситуация в сегменте кредитования начала меняться уже весной прошлого года. Так, в апреле спрос на кредиты все еще оставался выше прошлогоднего уровня на 10%, но в мае рынок перешел к снижению - количество заявок оказалось на 6% ниже, чем годом ранее. "Это стало первым сигналом о том, что платежеспособный спрос начинает исчерпываться. Высокие процентные ставки и рост долговой нагрузки все сильнее ограничивали возможности заемщиков, особенно в сегменте необеспеченных потребительских кредитов", - отмечают аналитики. Летние месяцы закрепили негативный тренд. В июне спрос на кредиты оказался ниже прошлогоднего на 9%, а в июле падение ускорилось до 30%. Во многом это было связано с действием макропруденциальных мер Банка России. Банки были вынуждены продолжать строго подходить к скорингу, что снизило не только фактическую выдачу, но и интерес клиентов к подаче заявок. Охлаждение продолжилось и во второй половине года. В августе и сентябре количество заявок на кредиты было ниже показателей 2024 года на 35%, в октябре разрыв сохранился на сопоставимом уровне, а в ноябре снижение достигло 36%. Таким образом, согласно данным исследования, если во второй половине 2024 года спрос на кредиты оставался высоким и даже усиливался к осени, то в 2025 году этот сезонный эффект практически исчез. Главными причинами аналитики называют сочетание высоких ставок и регуляторных ограничений, а также усиление ожиданий снижения ключевой ставки. В такой ситуации заемщики предпочитают дождаться более комфортных условий кредитования. Генеральный директор "Выберу.ру" Григорий Бурденко считает, что если смягчение денежно-кредитной политики действительно начнется и макропруденциальные требования не будут дополнительно ужесточены, спрос на кредиты может постепенно оживиться. "Однако речь скорее идет о медленном восстановлении, а не о возвращении к уровням 2024 года: заемщики стали гораздо осторожнее относиться к долговой нагрузке", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банк россия, банк россии