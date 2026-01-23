Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали о последствиях соглашения ЕС-Меркосур - 23.01.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о последствиях соглашения ЕС-Меркосур
Европейские фермеры рискуют потерять конкурентоспособность в регионе из-за возможного наплыва агротоваров из Южной Америки: соглашение ЕС-Меркосур ударит, в... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T07:16+0300
2026-01-23T07:16+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Европейские фермеры рискуют потерять конкурентоспособность в регионе из-за возможного наплыва агротоваров из Южной Америки: соглашение ЕС-Меркосур ударит, в частности, по производству говядины, птицы, сахара, этилового спирта, кукурузы в Евросоюзе, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) Евросоюз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Европейские фермеры опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами. "Наиболее уязвимы сегменты, где товар стандартен, и покупатель выбирает ценник: говядина, птица, сахар, этанол, рис, мед. Там европейский производитель может терять долю быстрее всего, потому что Южная Америка сильна в масштабе и себестоимости", - прокомментировала предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова добавила, что для европейских фермеров представляет угрозу возможное увеличение поставок кукурузы. Доля Меркосур в импорте ЕС за последние годы сократилась с 17% до 4%, напомнила она. При этом создание общего рынка повлияет и на стоимость продукции в регионах. Например, в Южной Америке могут подешеветь отдельные промтовары из Европы по мере снижения пошлин, отметила Мордвинова. "Для глобальных биржевых цен решающими останутся урожаи, энергия, логистика и валюты, а эффект нового соглашения проявится как перераспределение потоков, без одномоментного обвала", - добавила она.
07:16 23.01.2026
 
Эксперты рассказали о последствиях соглашения ЕС-Меркосур

Эксперты: соглашение ЕС-Меркосур ударит по производству говядины, птицы и сахара

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Европейские фермеры рискуют потерять конкурентоспособность в регионе из-за возможного наплыва агротоваров из Южной Америки: соглашение ЕС-Меркосур ударит, в частности, по производству говядины, птицы, сахара, этилового спирта, кукурузы в Евросоюзе, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) Евросоюз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Европейские фермеры опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами.
"Наиболее уязвимы сегменты, где товар стандартен, и покупатель выбирает ценник: говядина, птица, сахар, этанол, рис, мед. Там европейский производитель может терять долю быстрее всего, потому что Южная Америка сильна в масштабе и себестоимости", - прокомментировала предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова.
Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова добавила, что для европейских фермеров представляет угрозу возможное увеличение поставок кукурузы. Доля Меркосур в импорте ЕС за последние годы сократилась с 17% до 4%, напомнила она.
При этом создание общего рынка повлияет и на стоимость продукции в регионах. Например, в Южной Америке могут подешеветь отдельные промтовары из Европы по мере снижения пошлин, отметила Мордвинова.
"Для глобальных биржевых цен решающими останутся урожаи, энергия, логистика и валюты, а эффект нового соглашения проявится как перераспределение потоков, без одномоментного обвала", - добавила она.
 
