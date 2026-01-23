https://1prime.ru/20260123/eksperty-866814288.html
Эксперты рассказали о последствиях соглашения ЕС-Меркосур
Эксперты рассказали о последствиях соглашения ЕС-Меркосур - 23.01.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о последствиях соглашения ЕС-Меркосур
Европейские фермеры рискуют потерять конкурентоспособность в регионе из-за возможного наплыва агротоваров из Южной Америки: соглашение ЕС-Меркосур ударит, в... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T07:16+0300
2026-01-23T07:16+0300
2026-01-23T07:16+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
южная америка
аргентина
уругвай
анастасия прикладова
ес
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866814288.jpg?1769141811
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Европейские фермеры рискуют потерять конкурентоспособность в регионе из-за возможного наплыва агротоваров из Южной Америки: соглашение ЕС-Меркосур ударит, в частности, по производству говядины, птицы, сахара, этилового спирта, кукурузы в Евросоюзе, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) Евросоюз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Европейские фермеры опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами.
"Наиболее уязвимы сегменты, где товар стандартен, и покупатель выбирает ценник: говядина, птица, сахар, этанол, рис, мед. Там европейский производитель может терять долю быстрее всего, потому что Южная Америка сильна в масштабе и себестоимости", - прокомментировала предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова.
Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова добавила, что для европейских фермеров представляет угрозу возможное увеличение поставок кукурузы. Доля Меркосур в импорте ЕС за последние годы сократилась с 17% до 4%, напомнила она.
При этом создание общего рынка повлияет и на стоимость продукции в регионах. Например, в Южной Америке могут подешеветь отдельные промтовары из Европы по мере снижения пошлин, отметила Мордвинова.
"Для глобальных биржевых цен решающими останутся урожаи, энергия, логистика и валюты, а эффект нового соглашения проявится как перераспределение потоков, без одномоментного обвала", - добавила она.
южная америка
аргентина
уругвай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, мировая экономика, южная америка, аргентина, уругвай, анастасия прикладова, ес, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АРГЕНТИНА, УРУГВАЙ, Анастасия Прикладова, ЕС, РЭУ им. Г.В.Плеханова
Эксперты рассказали о последствиях соглашения ЕС-Меркосур
Эксперты: соглашение ЕС-Меркосур ударит по производству говядины, птицы и сахара
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Европейские фермеры рискуют потерять конкурентоспособность в регионе из-за возможного наплыва агротоваров из Южной Америки: соглашение ЕС-Меркосур ударит, в частности, по производству говядины, птицы, сахара, этилового спирта, кукурузы в Евросоюзе, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) Евросоюз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Европейские фермеры опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами.
"Наиболее уязвимы сегменты, где товар стандартен, и покупатель выбирает ценник: говядина, птица, сахар, этанол, рис, мед. Там европейский производитель может терять долю быстрее всего, потому что Южная Америка сильна в масштабе и себестоимости", - прокомментировала предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова.
Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова добавила, что для европейских фермеров представляет угрозу возможное увеличение поставок кукурузы. Доля Меркосур в импорте ЕС за последние годы сократилась с 17% до 4%, напомнила она.
При этом создание общего рынка повлияет и на стоимость продукции в регионах. Например, в Южной Америке могут подешеветь отдельные промтовары из Европы по мере снижения пошлин, отметила Мордвинова.
"Для глобальных биржевых цен решающими останутся урожаи, энергия, логистика и валюты, а эффект нового соглашения проявится как перераспределение потоков, без одномоментного обвала", - добавила она.