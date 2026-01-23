https://1prime.ru/20260123/eksperty-866814288.html

Эксперты рассказали о последствиях соглашения ЕС-Меркосур

Европейские фермеры рискуют потерять конкурентоспособность в регионе из-за возможного наплыва агротоваров из Южной Америки: соглашение ЕС-Меркосур ударит, в... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T07:16+0300

экономика

сельское хозяйство

мировая экономика

южная америка

аргентина

уругвай

анастасия прикладова

ес

рэу им. г.в.плеханова

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Европейские фермеры рискуют потерять конкурентоспособность в регионе из-за возможного наплыва агротоваров из Южной Америки: соглашение ЕС-Меркосур ударит, в частности, по производству говядины, птицы, сахара, этилового спирта, кукурузы в Евросоюзе, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) Евросоюз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Европейские фермеры опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами. "Наиболее уязвимы сегменты, где товар стандартен, и покупатель выбирает ценник: говядина, птица, сахар, этанол, рис, мед. Там европейский производитель может терять долю быстрее всего, потому что Южная Америка сильна в масштабе и себестоимости", - прокомментировала предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова добавила, что для европейских фермеров представляет угрозу возможное увеличение поставок кукурузы. Доля Меркосур в импорте ЕС за последние годы сократилась с 17% до 4%, напомнила она. При этом создание общего рынка повлияет и на стоимость продукции в регионах. Например, в Южной Америке могут подешеветь отдельные промтовары из Европы по мере снижения пошлин, отметила Мордвинова. "Для глобальных биржевых цен решающими останутся урожаи, энергия, логистика и валюты, а эффект нового соглашения проявится как перераспределение потоков, без одномоментного обвала", - добавила она.

2026

