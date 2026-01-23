https://1prime.ru/20260123/elektrostantsii-866830031.html
В Подмосковье могут начать строить электростанции для энергоснабжения ЦОД
В Подмосковье могут начать строить электростанции для энергоснабжения ЦОД
В Подмосковье могут начать строить электростанции для энергоснабжения ЦОД
Минэнерго РФ рассматривает идею строительства электростанций в Подмосковье для энергоснабжения центров обработки данных (ЦОДов), сообщил замминистра энергетики... | 23.01.2026, ПРАЙМ
энергетика
россия
москва
рф
московская область
совет федерации
цод
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассматривает идею строительства электростанций в Подмосковье для энергоснабжения центров обработки данных (ЦОДов), сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко на заседании на тему "Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей" в Совете Федерации. "В Москве у нас нет возможности раздать такую мощность. То есть, соотвественно, необходимо будет строить станцию… Все остальное потребует строительства электростанций. В том числе, в принципе, это возможно действительно вокруг Москвы. Мы на уровне правительства будем принимать это решение", - сказал он о способах энергоснабжения ЦОДов.
