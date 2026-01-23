Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье могут начать строить электростанции для энергоснабжения ЦОД - 23.01.2026
В Подмосковье могут начать строить электростанции для энергоснабжения ЦОД
2026-01-23T14:58+0300
2026-01-23T14:58+0300
энергетика
россия
москва
рф
московская область
совет федерации
цод
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассматривает идею строительства электростанций в Подмосковье для энергоснабжения центров обработки данных (ЦОДов), сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко на заседании на тему "Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей" в Совете Федерации. "В Москве у нас нет возможности раздать такую мощность. То есть, соотвественно, необходимо будет строить станцию… Все остальное потребует строительства электростанций. В том числе, в принципе, это возможно действительно вокруг Москвы. Мы на уровне правительства будем принимать это решение", - сказал он о способах энергоснабжения ЦОДов.
россия, москва, рф, московская область, совет федерации, цод
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Московская область, Совет Федерации, ЦОД
14:58 23.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассматривает идею строительства электростанций в Подмосковье для энергоснабжения центров обработки данных (ЦОДов), сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко на заседании на тему "Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей" в Совете Федерации.
"В Москве у нас нет возможности раздать такую мощность. То есть, соотвественно, необходимо будет строить станцию… Все остальное потребует строительства электростанций. В том числе, в принципе, это возможно действительно вокруг Москвы. Мы на уровне правительства будем принимать это решение", - сказал он о способах энергоснабжения ЦОДов.
 
Энергетика РОССИЯ МОСКВА РФ Московская область Совет Федерации ЦОД
 
 
