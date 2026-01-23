https://1prime.ru/20260123/elektrostantsii-866830031.html

В Подмосковье могут начать строить электростанции для энергоснабжения ЦОД

В Подмосковье могут начать строить электростанции для энергоснабжения ЦОД - 23.01.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье могут начать строить электростанции для энергоснабжения ЦОД

Минэнерго РФ рассматривает идею строительства электростанций в Подмосковье для энергоснабжения центров обработки данных (ЦОДов), сообщил замминистра энергетики... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T14:58+0300

2026-01-23T14:58+0300

2026-01-23T14:58+0300

энергетика

россия

москва

рф

московская область

совет федерации

цод

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассматривает идею строительства электростанций в Подмосковье для энергоснабжения центров обработки данных (ЦОДов), сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко на заседании на тему "Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей" в Совете Федерации. "В Москве у нас нет возможности раздать такую мощность. То есть, соотвественно, необходимо будет строить станцию… Все остальное потребует строительства электростанций. В том числе, в принципе, это возможно действительно вокруг Москвы. Мы на уровне правительства будем принимать это решение", - сказал он о способах энергоснабжения ЦОДов.

москва

рф

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, рф, московская область, совет федерации, цод