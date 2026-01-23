https://1prime.ru/20260123/evropa-866801200.html

"Пришлось пожертвовать". Чем Европа расплатится за "сделку века"

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. ЕС все же подписал соглашение с Меркосур о свободной торговле — подготовка к этому заняла четверть века. В нескольких странах было отчаянное сопротивление, фермеры протестовали, а Париж даже грозил выйти из Евросоюза. Что принесли в жертву "исторической сделке" — в материале "Прайм"."Этого нельзя делать"Речь о рынке с населением в 780 миллионов человек, почти четверти мирового ВВП: Евросоюз плюс Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай. Более 90 процентов пошлин на экспорт из ЕС, а также на сельхозпродукцию и промтовары из стран Латинской Америки отменяются.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сделку "исторической". Однако некоторые считают ее "худшей в истории ЕС".Победа промышленниковГлавные бенефициары — страны ЕС с развитой промышленностью и высокими технологиями. В первую очередь Германия, чья экономика, правда, стагнирует уже несколько лет, а автомобильная отрасль в глубоком кризисе.Volkswagen, Mercedes, BMW, машиностроение, химическая промышленность получат практически беспошлинный доступ к рынку с 260 миллионами потребителей. Это огромный стимул.Также среди выигравших немецкие, испанские и французские фармацевтические гиганты. В плюсе сектор потребительских товаров Франции, Италии: мода, дизайн, косметика, вино, парфюмерия. Все это станет более конкурентоспособным в Латинской Америке.Кроме того, резко вырастут потоки товаров в портах Роттердама и Антверпена — важнейших логистических хабах Европы, что принесет дополнительную прибыль Нидерландам и Бельгии."Европейские промышленники во главе с немецкими, конечно, боролись за Меркосур. Это рынок с быстрорастущим внутренним потреблением. А с учетом небывалой активности США в регионе медлить Брюсселю было нельзя", — говорит Максим Гладырь, руководитель департамента ВЭД GSL Law & Consulting.К тому же ЕС обеспечит себя более дешевым сырьем, в котором так нуждается промышленность, в том числе тяжелой нефтью. В Латинской Америке нет необходимых мощностей для переработки — это открывает инвестиционные возможности, добавляет эксперт.Жесткая конкуренцияЧто-то пойдет на благо и европейским потребителям. Подешевеют кофе, тропические фрукты, соя, говядина.А вот сельскому хозяйству Старого Света грозит катастрофа. Наплыв дешевой продукции из Латинской Америки способен разорить аграриев, и без того переживающих не лучшие времена. Их массовые протесты совершенно неудивительны.Под ударом окажутся Ирландия, Франция, Польша, Испания, страны Балтии.Производители говядины (особенно в Ирландии и Франции) столкнутся с жесткой конкуренцией: с обнулением пошлин с 20-35 процентов европейский рынок завалят мясом из Бразилии и Аргентины. По подсчетам Австрийского института экономических исследований, экспорт подскочит на треть.Пострадают основные производители птицы — в Польше, Германии.Встревоженным аграриям Еврокомиссия предложила новый регламент об усилении защиты. Однако в отрасли сочли его слишком слабым.Неоднозначная стратегияНедобросовестная конкуренция — не единственная проблема. На первый план выходят и вопросы экологии, продовольственной безопасности: расширение вырубки лесов под сельхозугодья и возвращение запрещенных пестицидов на европейский рынок из стран с менее строгими экологическими и санитарными нормами."Нормы экологии, высокая стоимость удобрений сделали сельхозпродукцию в ЕС максимально неконкурентной", — указывает Максим Гладырь.Тем не менее Европейский союз решил следовать стратегической задаче: снизить зависимость от Китая и других азиатских поставщиков, а также укрепить позиции своего экспорта в Южной Америке.Как отмечают аналитики, для экосистемы Меркосур последствия тоже сомнительные.Так, бразильские стада пасутся там, где были тропические леса, — и их продолжат вырубать. Больше говядины для Европы означает меньше деревьев для остального мира, отмечает Politico.Как констатируют наблюдатели, из-за стремления ЕС хаотично регулировать все подряд сбалансировать соглашение так и не удалось. Сложно защитить и промышленников, и фермеров, а еще и соблюсти экологические стандарты, поясняет Саид Гафуров, член центрального совета независимого профсоюза "Новый труд".Невозможно, по его словам, открыть рынок для бразильского сельхозимпорта и одновременно выдвигать требования по защите лесов Амазонии. Это взаимоисключающие вещи.

