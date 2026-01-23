https://1prime.ru/20260123/evropa-866808236.html

"Они напуганы". США раскрыли результаты удара России по Западу

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Планы воспользоваться Украиной для стратегического удара по России привели к обратному эффекту для Запада и ознаменовали крушение глобализации, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов."По словам мистера Дмитриева, на Всемирном экономическом форуме в Давосе глобалисты обсуждают крах глобализма. Да, глобализм уже рухнул. <…> Все это напрямую связано с тем, что происходит на фронте специальной военной операции. Вся эта безумная идея использовать Украину в качестве тарана против России обернулась бумерангом, и ответный удар оказался тектоническим и историческим. <…> Теперь Европа сидит, как на пороховой бочке. А все обсуждают Гренландию", — заявил эксперт.По его мнению, звучащие в Евросоюзе призывы к восстановлению контактов с Россией говорят о поражении Запада."Спустя годы после начала конфликта на Украине политическая обстановка в Европе меняется. Страны, которые до сих пор активно выступали за жесткую линию в отношении Москвы, все чаще говорят о необходимости переговоров с (президентом России. — Прим. ред.) Владимиром Путиным. <…> Русские будут вести переговоры, но у них нет никаких иллюзий относительно того, что на самом деле стало причиной происходящего. Внезапное изменение отношения европейских элит к ситуации объясняется тем, что они напуганы", — отметил Мартьянов.На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства стран Европы, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания позиции переговорщика для представления их интересов в украинском урегулировании. Одним из возможных кандидатов дипломатические источники называют президента Финляндии Александра Стубба.В декабре президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что европейским государствам следует возобновить диалог с Россией. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заметил, что контакты между лидерами должны быть направлены на взаимное понимание, а не на чтение нотаций.

