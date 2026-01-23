https://1prime.ru/20260123/evropa-866809622.html

"Военный проект". На Западе объявили о войне нового типа против России

"Военный проект". На Западе объявили о войне нового типа против России - 23.01.2026, ПРАЙМ

"Военный проект". На Западе объявили о войне нового типа против России

Европейские страны ведут подготовку к "всеобъемлющей" войне против Российской Федерации, что неизбежно приведет к катастрофическим последствиям, такое мнение в... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T02:54+0300

2026-01-23T02:54+0300

2026-01-23T02:57+0300

политика

запад

европа

великобритания

марк рютте

нато

мид рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейские страны ведут подготовку к "всеобъемлющей" войне против Российской Федерации, что неизбежно приведет к катастрофическим последствиям, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор российской и европейской политики из Университета Кента Ричард Саква."Европейцы продолжают поддерживать представление о международной политике, которая обязательно должна строиться на конфликтах и сферах влияния... Европейцы постоянно упускают возможности. А теперь они хотят потратить ближайшие десятилетия на перевооружение. <…> В данный момент Европа воссоздает себя как военный проект. Война, долгая война, война поколений против России, как говорит (глава НАТО. — Прим. ред.) Марк Рютте и другие. В Британии говорят о всеобъемлющей войне. <…> Это катастрофический путь", — заявил эксперт.По мнению Саквы, агрессия по отношению к России обусловлена стремлением Запада к мировому доминированию."В Европе полностью деградировала элита — по крайней мере, в Соединенном Королевстве это точно так. Посмотрите на наших лидеров во всех ведущих политических партиях — все они бездумно повторяют одну и ту же милитаристскую риторику. <…> Вся эта ситуация возникла из-за гегемонии США, которые стремились к доминированию после 1945 года. К 1947 году этот гегемонистский проект уже оформился. Он был направлен на подчинение Западной Европы", — подчеркнул профессор.В последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свою деятельность, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. МИД России заявлял о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе Запада от милитаризации региона.

https://1prime.ru/20260112/rossiya-866412643.html

запад

европа

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, европа, великобритания, марк рютте, нато, мид рф, россия