"Военный проект". На Западе объявили о войне нового типа против России
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейские страны ведут подготовку к "всеобъемлющей" войне против Российской Федерации, что неизбежно приведет к катастрофическим последствиям, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор российской и европейской политики из Университета Кента Ричард Саква."Европейцы продолжают поддерживать представление о международной политике, которая обязательно должна строиться на конфликтах и сферах влияния... Европейцы постоянно упускают возможности. А теперь они хотят потратить ближайшие десятилетия на перевооружение. <…> В данный момент Европа воссоздает себя как военный проект. Война, долгая война, война поколений против России, как говорит (глава НАТО. — Прим. ред.) Марк Рютте и другие. В Британии говорят о всеобъемлющей войне. <…> Это катастрофический путь", — заявил эксперт.По мнению Саквы, агрессия по отношению к России обусловлена стремлением Запада к мировому доминированию."В Европе полностью деградировала элита — по крайней мере, в Соединенном Королевстве это точно так. Посмотрите на наших лидеров во всех ведущих политических партиях — все они бездумно повторяют одну и ту же милитаристскую риторику. <…> Вся эта ситуация возникла из-за гегемонии США, которые стремились к доминированию после 1945 года. К 1947 году этот гегемонистский проект уже оформился. Он был направлен на подчинение Западной Европы", — подчеркнул профессор.В последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свою деятельность, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. МИД России заявлял о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе Запада от милитаризации региона.
