"Нам лгали". На Западе предложили попросить прощения у России

2026-01-23
2026-01-23
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран могли бы признать свои ошибки в отношениях с Россией, чтобы избавиться от энергетической зависимости от США и покупать энергоносители по более выгодным ценам, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Европейцы сейчас могли бы вернуться в Россию и сказать: "Простите, мы были неправы. Нам лгали, мы шли на поводу у США, мы хотим восстановить наши отношения с вами. Мы бы хотели покупать газ и нефть у вас". &lt;…&gt; Что интересно, мы наблюдаем полную смену риторики в Германии у (канцлера Фридриха. — Прим. ред.) Мерца, во Франции у (президента Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона и в Италии у (премьер-министра Джорджи. — Прим. ред.) Мелони. Люди признают, что им нужно начать переговоры с русскими. И русские готовы к переговорам", — заявил он.Джонсон подчеркнул, что зависимость европейских стран от американских энергоносителей, которые они вынуждены приобретать по завышенным ценам, отрицательно сказывается на экономике ЕС и благосостоянии его граждан."Но Европа идет на поводу США. &lt;…&gt; Европа подалась на уговоры с США и перестала покупать российскую нефть, а стала покупать американские нефть и газ. Из-за этого они платят больше, а люди страдают. &lt;…&gt; Я не знаю, хватит ли у Европы воли, но она должна быть готова разорвать эти пагубные отношения", — подытожил аналитик.Недавно издание Politico сообщило, что правительства Франции и Италии оказывают давление на Евросоюз для создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы по ситуации в Украине. Одним из кандидатов дипломаты называют главу Финляндии Александра Стубба.В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам следует возобновить диалог с Россией. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что контакты между лидерами должны быть направлены на попытку понять друг друга, а не на чтение нотаций.
07:11 23.01.2026 (обновлено: 07:14 23.01.2026)
 
"Нам лгали". На Западе предложили попросить прощения у России

Аналитик Джонсон: ЕС может извиниться перед РФ и покупать у нее углеводороды

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран могли бы признать свои ошибки в отношениях с Россией, чтобы избавиться от энергетической зависимости от США и покупать энергоносители по более выгодным ценам, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Европейцы сейчас могли бы вернуться в Россию и сказать: "Простите, мы были неправы. Нам лгали, мы шли на поводу у США, мы хотим восстановить наши отношения с вами. Мы бы хотели покупать газ и нефть у вас". <…> Что интересно, мы наблюдаем полную смену риторики в Германии у (канцлера Фридриха. — Прим. ред.) Мерца, во Франции у (президента Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона и в Италии у (премьер-министра Джорджи. — Прим. ред.) Мелони. Люди признают, что им нужно начать переговоры с русскими. И русские готовы к переговорам", — заявил он.
Джонсон подчеркнул, что зависимость европейских стран от американских энергоносителей, которые они вынуждены приобретать по завышенным ценам, отрицательно сказывается на экономике ЕС и благосостоянии его граждан.
"Но Европа идет на поводу США. <…> Европа подалась на уговоры с США и перестала покупать российскую нефть, а стала покупать американские нефть и газ. Из-за этого они платят больше, а люди страдают. <…> Я не знаю, хватит ли у Европы воли, но она должна быть готова разорвать эти пагубные отношения", — подытожил аналитик.
Недавно издание Politico сообщило, что правительства Франции и Италии оказывают давление на Евросоюз для создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы по ситуации в Украине. Одним из кандидатов дипломаты называют главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам следует возобновить диалог с Россией. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что контакты между лидерами должны быть направлены на попытку понять друг друга, а не на чтение нотаций.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
"Станет жертвой". В Польше рассказали о панике в Европе из-за России
24 декабря 2025, 06:12
 
Экономика Мировая экономика ЕВРОПА РОССИЯ США ФРАНЦИЯ Эммануэль Макрон Александр Стубб Дмитрий Песков ЕС ЦРУ Politico
 
 
