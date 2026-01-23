https://1prime.ru/20260123/evropa-866814124.html
"Нам лгали". На Западе предложили попросить прощения у России
"Нам лгали". На Западе предложили попросить прощения у России
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран могли бы признать свои ошибки в отношениях с Россией, чтобы избавиться от энергетической зависимости от США и покупать энергоносители по более выгодным ценам, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Европейцы сейчас могли бы вернуться в Россию и сказать: "Простите, мы были неправы. Нам лгали, мы шли на поводу у США, мы хотим восстановить наши отношения с вами. Мы бы хотели покупать газ и нефть у вас". <…> Что интересно, мы наблюдаем полную смену риторики в Германии у (канцлера Фридриха. — Прим. ред.) Мерца, во Франции у (президента Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона и в Италии у (премьер-министра Джорджи. — Прим. ред.) Мелони. Люди признают, что им нужно начать переговоры с русскими. И русские готовы к переговорам", — заявил он.Джонсон подчеркнул, что зависимость европейских стран от американских энергоносителей, которые они вынуждены приобретать по завышенным ценам, отрицательно сказывается на экономике ЕС и благосостоянии его граждан."Но Европа идет на поводу США. <…> Европа подалась на уговоры с США и перестала покупать российскую нефть, а стала покупать американские нефть и газ. Из-за этого они платят больше, а люди страдают. <…> Я не знаю, хватит ли у Европы воли, но она должна быть готова разорвать эти пагубные отношения", — подытожил аналитик.Недавно издание Politico сообщило, что правительства Франции и Италии оказывают давление на Евросоюз для создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы по ситуации в Украине. Одним из кандидатов дипломаты называют главу Финляндии Александра Стубба.В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам следует возобновить диалог с Россией. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что контакты между лидерами должны быть направлены на попытку понять друг друга, а не на чтение нотаций.
