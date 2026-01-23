Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы завершили неделю падением
Фондовые индексы Европы завершили неделю падением - 23.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили неделю падением
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением после выхода макростатистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 23.01.2026, ПРАЙМ
20:53 23.01.2026
 
Фондовые индексы Европы завершили неделю падением

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили неделю падением после выхода макростатистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,07% относительно предыдущего закрытия - до 10 143,44 пункта, французский CAC 40 - на 0,07%, до 8 143,05 пункта, немецкий DAX вырос на 0,18%, до 24 900,71 пункта.
С начала недели FTSE 100 упал на 0,93%, CAC 40 - на 1,40%, а DAX - на 1,50%.
Ранее в пятницу европейское статистическое агентство Евростат опубликовало предварительную оценку индекса деловой активности в еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности - в промышленности и сфере услуг, по предварительной оценке, в январе остался на уровне декабря - в 51,5 пункта, хотя аналитики ожидали его роста до 51,6 пункта.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, понизился до 51,9 пункта с 52,4 пункта в декабре, прогнозировался рост до 52,6 пункта. Показатель в сфере промышленности вырос до 49,4 пункта (максимума за два месяца) с 48,8 пункта в ноябре, ожидался рост до 49,1 пункта.
При этом композитный PMI в промышленности и сфере услуг Великобритании в январе, как показала предварительная оценка, поднялся до самого высокого уровня за год и девять месяцев - в 53,9 пункта с 51,4 пункта в декабре при прогнозах аналитиков в 51,5 пункта.
