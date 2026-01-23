ФАС повторно оштрафовала дистрибьютора "Светофора" в Красноярском крае
ФАС оштрафовала дистрибьютора "Светофора" в Красноярском крае на 1,5 млн руб
© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России повторно оштрафовала дистрибьютора торговой сети "Светофор" в Красноярском крае за нарушения в организации поставок продуктов, сообщило ведомство.
"ФАС повторно оштрафовала дистрибьютора "Светофора" в Красноярском крае. Общая сумма назначенных ООО "ЕнисейЛогистика" штрафов составила 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что ранее Красноярское УФАС России признало логистическую компанию сети "Светофор" нарушившей закон о торговле и возбудило административное дело.
"ООО "ЕнисейЛогистика" нарушал срок оплаты поставленных товаров в отношении 54 поставщиков из разных регионов страны, при этом не соответствующие торговому законодательству сроки содержались в договорах с 7 из них", - добавляется в сообщении.
Согласно Закону о торговле, максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней.
Отмечается, что все поставщики получали деньги намного позже. Например, оплата товара комбинату по производству майонеза из Татарстана производилась через 8 месяцев после поставки, производителю кильки из Калининграда - через 9 месяцев, а поставщику лапши из Новосибирской области - через 1 год.
"По итогам рассмотрения административного дела ведомство назначило логистической компании административный штраф в размере 500 тысяч рублей", - указали в ФАС.
Ранее ведомство уже штрафовало дистрибьютора на один миллион рублей за то, что тот прописывал в договорах поставки, что расходы на утилизацию нереализованного товара должны покрываться за счет поставщика.