Цены на газ в Европе опустились до 440 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе опустились до 440 долларов за тысячу кубов
2026-01-23T10:45+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после скачка в четверг до 500 долларов и выше, но при этом негативного закрытия торгов, в начале торгов пятницы продолжают снижаться, теряя более 4% к расчетной цене четверга - почти достигая 440 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 452,9 доллара (-1,7%). А по состоянию на 10.19 мск их стоимость составляет 440,7 доллара (-4,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 460,9 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе в четверг впервые с 21 марта преодолели порог в 500 долларов. При этом средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
