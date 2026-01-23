https://1prime.ru/20260123/gaz-866825494.html
МЭА ожидает роста спроса на газ в 2026 году до исторического максимума
МЭА ожидает роста спроса на газ в 2026 году до исторического максимума - 23.01.2026, ПРАЙМ
МЭА ожидает роста спроса на газ в 2026 году до исторического максимума
Спрос на газ в мире в наступившем году достигнет исторического максимума, увеличившись почти на 2%, говорится в отчете Международного энергетического агентства... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T13:10+0300
2026-01-23T13:10+0300
2026-01-23T13:10+0300
энергетика
газ
азиатско-тихоокеанский регион
южная америка
европа
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_ce37e390f395e72ccab069fd30278b6b.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Спрос на газ в мире в наступившем году достигнет исторического максимума, увеличившись почти на 2%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). "Ожидается, что в 2026 году спрос на газ в мире достигнет нового исторического максимума, рост спроса ускорится почти до 2%", – говорится в отчете. Согласно материалам МЭА, спрос на газ в мире в прошедшем году вырос менее чем на 1%, до отметки около 4,29 триллиона кубометров. Таким образом, показатель в 2026 году может составить около 4,376 триллиона кубометров (плюс 86 миллиардов кубометров). Спрос на природный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом году увеличится более чем на 4%, на него придется около половины мирового роста спроса на газ, говорится также в докладе. В Северной Америке спрос останется в целом неизменным, а в Центральной и Южной Америке ожидается его снижение на 1%. При этом в Европе (включая Турцию) продолжающееся расширение использования возобновляемых источников энергии приведет к снижению спроса на газ на 2%. В Евразии (включает в себя только Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан) потребление газа увеличится на 3,5% при условии возвращения к средним погодным условиям. Наконец, спрос в Африке и на Ближнем Востоке увеличится на 3,5% из-за роста использования газа в промышленности и энергетическом секторе, прогнозирует МЭА.
https://1prime.ru/20260123/spg-866823717.html
азиатско-тихоокеанский регион
южная америка
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82466/45/824664515_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_2e74fab0bf4e04bacbe7d9fed365ecc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, азиатско-тихоокеанский регион, южная америка, европа, мэа
Энергетика, Газ, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА, МЭА
МЭА ожидает роста спроса на газ в 2026 году до исторического максимума
МЭА: спрос на газ в мире в 2026 г вырастет на 2% и достигнет исторического максимума
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Спрос на газ в мире в наступившем году достигнет исторического максимума, увеличившись почти на 2%, говорится
в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
"Ожидается, что в 2026 году спрос на газ в мире достигнет нового исторического максимума, рост спроса ускорится почти до 2%", – говорится в отчете.
Согласно материалам МЭА, спрос на газ в мире в прошедшем году вырос менее чем на 1%, до отметки около 4,29 триллиона кубометров. Таким образом, показатель в 2026 году может составить около 4,376 триллиона кубометров (плюс 86 миллиардов кубометров).
Спрос на природный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом году увеличится более чем на 4%, на него придется около половины мирового роста спроса на газ, говорится также в докладе. В Северной Америке спрос останется в целом неизменным, а в Центральной и Южной Америке ожидается его снижение на 1%.
При этом в Европе (включая Турцию) продолжающееся расширение использования возобновляемых источников энергии приведет к снижению спроса на газ на 2%. В Евразии (включает в себя только Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан) потребление газа увеличится на 3,5% при условии возвращения к средним погодным условиям.
Наконец, спрос в Африке и на Ближнем Востоке увеличится на 3,5% из-за роста использования газа в промышленности и энергетическом секторе, прогнозирует МЭА.
МЭА оценило рост производства СПГ в мире в 2025 году