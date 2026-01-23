https://1prime.ru/20260123/gaz-866825494.html

МЭА ожидает роста спроса на газ в 2026 году до исторического максимума

2026-01-23T13:10+0300

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Спрос на газ в мире в наступившем году достигнет исторического максимума, увеличившись почти на 2%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). "Ожидается, что в 2026 году спрос на газ в мире достигнет нового исторического максимума, рост спроса ускорится почти до 2%", – говорится в отчете. Согласно материалам МЭА, спрос на газ в мире в прошедшем году вырос менее чем на 1%, до отметки около 4,29 триллиона кубометров. Таким образом, показатель в 2026 году может составить около 4,376 триллиона кубометров (плюс 86 миллиардов кубометров). Спрос на природный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом году увеличится более чем на 4%, на него придется около половины мирового роста спроса на газ, говорится также в докладе. В Северной Америке спрос останется в целом неизменным, а в Центральной и Южной Америке ожидается его снижение на 1%. При этом в Европе (включая Турцию) продолжающееся расширение использования возобновляемых источников энергии приведет к снижению спроса на газ на 2%. В Евразии (включает в себя только Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан) потребление газа увеличится на 3,5% при условии возвращения к средним погодным условиям. Наконец, спрос в Африке и на Ближнем Востоке увеличится на 3,5% из-за роста использования газа в промышленности и энергетическом секторе, прогнозирует МЭА.

