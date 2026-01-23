Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА: поставки трубопроводного газа из России в Европу снизились на четверть - 23.01.2026, ПРАЙМ
МЭА: поставки трубопроводного газа из России в Европу снизились на четверть
2026-01-23T13:30+0300
2026-01-23T13:30+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошедшем году снизились на 25% (примерно на 13 миллиардов кубометров) после остановки транзита через Украину, при этом большая часть снижения была компенсирована ростом поставок в Китай и Центральную Азию, такую оценку приводит Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём отчете. "Экспорт трубопроводного газа из России в Европу сократился примерно на 25% (или около 13 миллиардов кубометров) по сравнению с предшествовавшим годом. Это было в основном связано со снижением поставок трубопроводного газа в Европейский союз (на 45% по сравнению с предыдущим годом) после прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2025 года", - говорится в отчете. Большая часть (почти три четверти) этого сокращения была скомпенсирована увеличением поставок трубопроводного газа в Китай и Среднюю Азию, следует из анализа агентства. Так, экспорт газа из России в Китай по трубопроводной системе "Сила Сибири" увеличился на 25% (или почти на 8 миллиардов кубометров) и достиг почти 39 миллиардов кубометров в 2025 году. Кроме того, Россия продолжила наращивать поставки газа по трубопроводу в Узбекистан через Казахстан по трубопроводной системе "Центральная Азия — Центр", при этом общий объем экспорта увеличился примерно на 30% и превысил 7 миллиардов кубометров в прошедшем году. При этом поставки российского трубопроводного газа только в ЕС сократились на 45% (почти на 13 миллиардов кубометров). Экспорт в Турцию вырос на 2% в годовом выражении за первые 11 месяцев года. Доля российского трубопроводного газа в европейском спросе на газ оценивается примерно в 8% в 2025 году. Страны ЕС в декабре прошлого года утвердили план, согласно которому Евросоюз перестанет импортировать трубопроводный газ из России не позднее 1 ноября 2027 года. Ограничения для сжиженного природного газа (СПГ) начнут действовать раньше – согласно 19-му пакету санкций, его импорт из России должен быть прекращен 1 января 2027 года. МЭА ожидает, что такие ограничения сократят поставки трубопроводного газа и СПГ из России в ЕС на 33 миллиарда кубометров в период с 2025 по 2028 год. Это может создать дополнительное рыночное пространство для нероссийских поставщиков СПГ, полагают в агентстве.
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошедшем году снизились на 25% (примерно на 13 миллиардов кубометров) после остановки транзита через Украину, при этом большая часть снижения была компенсирована ростом поставок в Китай и Центральную Азию, такую оценку приводит Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём отчете.
"Экспорт трубопроводного газа из России в Европу сократился примерно на 25% (или около 13 миллиардов кубометров) по сравнению с предшествовавшим годом. Это было в основном связано со снижением поставок трубопроводного газа в Европейский союз (на 45% по сравнению с предыдущим годом) после прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2025 года", - говорится в отчете.
Большая часть (почти три четверти) этого сокращения была скомпенсирована увеличением поставок трубопроводного газа в Китай и Среднюю Азию, следует из анализа агентства.
Так, экспорт газа из России в Китай по трубопроводной системе "Сила Сибири" увеличился на 25% (или почти на 8 миллиардов кубометров) и достиг почти 39 миллиардов кубометров в 2025 году.
Кроме того, Россия продолжила наращивать поставки газа по трубопроводу в Узбекистан через Казахстан по трубопроводной системе "Центральная Азия — Центр", при этом общий объем экспорта увеличился примерно на 30% и превысил 7 миллиардов кубометров в прошедшем году.
При этом поставки российского трубопроводного газа только в ЕС сократились на 45% (почти на 13 миллиардов кубометров). Экспорт в Турцию вырос на 2% в годовом выражении за первые 11 месяцев года. Доля российского трубопроводного газа в европейском спросе на газ оценивается примерно в 8% в 2025 году.
Страны ЕС в декабре прошлого года утвердили план, согласно которому Евросоюз перестанет импортировать трубопроводный газ из России не позднее 1 ноября 2027 года. Ограничения для сжиженного природного газа (СПГ) начнут действовать раньше – согласно 19-му пакету санкций, его импорт из России должен быть прекращен 1 января 2027 года.
МЭА ожидает, что такие ограничения сократят поставки трубопроводного газа и СПГ из России в ЕС на 33 миллиарда кубометров в период с 2025 по 2028 год. Это может создать дополнительное рыночное пространство для нероссийских поставщиков СПГ, полагают в агентстве.
Заголовок открываемого материала