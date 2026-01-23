https://1prime.ru/20260123/gaz-866829248.html
"Газпром" рассказал о снижении уровня заполненности европейских ПХГ
Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, в Нидерландах уже меньше трети, обратил внимание "Газпром". | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, в Нидерландах уже меньше трети, обратил внимание "Газпром". "Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии - ниже 40%, Нидерландов - меньше трети", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 21 января в ПХГ Германии осталось 39,7% запасов газа, Франции - 39%, Нидерландов - 33,1%, уточняется в сообщении. Крупнейшие европейские экономики продолжают активно расходовать газ из хранилищ, указал "Газпром". Отмечается, что в целом запасы в европейских ПХГ на 21 января сократились до 47,6%. В хранилищах находится 48,3 миллиарда кубометров газа - это один из самых низких показателей на указанную дату за всю историю наблюдений.
