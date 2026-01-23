https://1prime.ru/20260123/gaz-866829248.html

"Газпром" рассказал о снижении уровня заполненности европейских ПХГ

"Газпром" рассказал о снижении уровня заполненности европейских ПХГ - 23.01.2026, ПРАЙМ

"Газпром" рассказал о снижении уровня заполненности европейских ПХГ

Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, в Нидерландах уже меньше трети, обратил внимание "Газпром". | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T14:23+0300

2026-01-23T14:23+0300

2026-01-23T14:23+0300

энергетика

газ

франция

германия

нидерланды

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866829091_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dae1b8bd29814759d74b212e11271010.jpg

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, в Нидерландах уже меньше трети, обратил внимание "Газпром". "Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии - ниже 40%, Нидерландов - меньше трети", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 21 января в ПХГ Германии осталось 39,7% запасов газа, Франции - 39%, Нидерландов - 33,1%, уточняется в сообщении. Крупнейшие европейские экономики продолжают активно расходовать газ из хранилищ, указал "Газпром". Отмечается, что в целом запасы в европейских ПХГ на 21 января сократились до 47,6%. В хранилищах находится 48,3 миллиарда кубометров газа - это один из самых низких показателей на указанную дату за всю историю наблюдений.

https://1prime.ru/20260123/gaz-866826638.html

франция

германия

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, франция, германия, нидерланды, газпром