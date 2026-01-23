Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" рассказал о снижении уровня заполненности европейских ПХГ - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260123/gaz-866829248.html
"Газпром" рассказал о снижении уровня заполненности европейских ПХГ
"Газпром" рассказал о снижении уровня заполненности европейских ПХГ - 23.01.2026, ПРАЙМ
"Газпром" рассказал о снижении уровня заполненности европейских ПХГ
Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, в Нидерландах уже меньше трети, обратил внимание "Газпром". | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T14:23+0300
2026-01-23T14:23+0300
энергетика
газ
франция
германия
нидерланды
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866829091_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dae1b8bd29814759d74b212e11271010.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, в Нидерландах уже меньше трети, обратил внимание "Газпром". "Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии - ниже 40%, Нидерландов - меньше трети", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 21 января в ПХГ Германии осталось 39,7% запасов газа, Франции - 39%, Нидерландов - 33,1%, уточняется в сообщении. Крупнейшие европейские экономики продолжают активно расходовать газ из хранилищ, указал "Газпром". Отмечается, что в целом запасы в европейских ПХГ на 21 января сократились до 47,6%. В хранилищах находится 48,3 миллиарда кубометров газа - это один из самых низких показателей на указанную дату за всю историю наблюдений.
https://1prime.ru/20260123/gaz-866826638.html
франция
германия
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866829091_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_88395ee66603bec0e8b16fc74f91e5f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, франция, германия, нидерланды, газпром
Энергетика, Газ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Газпром
14:23 23.01.2026
 
"Газпром" рассказал о снижении уровня заполненности европейских ПХГ

"Газпром": уровень заполненности ПХГ в Германии и Франции упал ниже 40%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция в Европе
Газокомпрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Газокомпрессорная станция в Европе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии опустился ниже 40%, в Нидерландах уже меньше трети, обратил внимание "Газпром".
"Уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции и Германии - ниже 40%, Нидерландов - меньше трети", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 21 января в ПХГ Германии осталось 39,7% запасов газа, Франции - 39%, Нидерландов - 33,1%, уточняется в сообщении. Крупнейшие европейские экономики продолжают активно расходовать газ из хранилищ, указал "Газпром".
Отмечается, что в целом запасы в европейских ПХГ на 21 января сократились до 47,6%. В хранилищах находится 48,3 миллиарда кубометров газа - это один из самых низких показателей на указанную дату за всю историю наблюдений.
Компрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
МЭА: поставки трубопроводного газа из России в Европу снизились на четверть
13:30
 
ЭнергетикаГазФРАНЦИЯГЕРМАНИЯНИДЕРЛАНДЫГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала