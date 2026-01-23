Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.01.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о работе по газификации в России
Новак рассказал о работе по газификации в России
2026-01-23T14:41+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Газ до границ участка подведен уже к 1,47 миллиона домовладений в России, при этом к 2030 году необходимо газифицировать 1,6 миллиона объектов, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание федерального штаба по газификации с участием представителей Минэнерго, "Газпрома", Федеральной антимонопольной службы, Госдумы, Совета Федерации, Федерального казначейства и региональных властей. Основной темой заседания стали итоги программы догазификации в 2025 году и задачи на перспективу. "Проведена масштабная работа. Всего к настоящему моменту заключено свыше 1,7 миллиона договоров. Техническая возможность подключения обеспечена почти для 1,8 миллиона объектов. До границ земельных участков исполнено 1,47 миллиона договоров", - цитирует пресс-служба кабмина слова Новака. Президентом поставлена цель к 2030 году обеспечить подключение к газу 1,6 миллиона домовладений, а к 2036 году довести это число до 3 миллионов, также отмечается в релизе. Отдельное внимание в ходе заседания штаба было уделено итогам программы развития газоснабжения и газификации регионов на 2021-2025 годы. За пять лет построено более 910 километров газопроводов-отводов и свыше 22 тысяч километров межпоселковых и распределительных газопроводов. Газ впервые поступил в 2,15 тысячи населенных пунктов. В регионах к газовым сетям подключено свыше 7,4 тысячи источников теплоснабжения в рамках газификации котельных.
14:41 23.01.2026
 
Новак рассказал о работе по газификации в России

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Газ до границ участка подведен уже к 1,47 миллиона домовладений в России, при этом к 2030 году необходимо газифицировать 1,6 миллиона объектов, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание федерального штаба по газификации с участием представителей Минэнерго, "Газпрома", Федеральной антимонопольной службы, Госдумы, Совета Федерации, Федерального казначейства и региональных властей. Основной темой заседания стали итоги программы догазификации в 2025 году и задачи на перспективу.
"Проведена масштабная работа. Всего к настоящему моменту заключено свыше 1,7 миллиона договоров. Техническая возможность подключения обеспечена почти для 1,8 миллиона объектов. До границ земельных участков исполнено 1,47 миллиона договоров", - цитирует пресс-служба кабмина слова Новака.
Президентом поставлена цель к 2030 году обеспечить подключение к газу 1,6 миллиона домовладений, а к 2036 году довести это число до 3 миллионов, также отмечается в релизе.
Отдельное внимание в ходе заседания штаба было уделено итогам программы развития газоснабжения и газификации регионов на 2021-2025 годы. За пять лет построено более 910 километров газопроводов-отводов и свыше 22 тысяч километров межпоселковых и распределительных газопроводов.
Газ впервые поступил в 2,15 тысячи населенных пунктов. В регионах к газовым сетям подключено свыше 7,4 тысячи источников теплоснабжения в рамках газификации котельных.
