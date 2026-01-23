Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4%

https://1prime.ru/20260123/gaz-866847258.html

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 4% - до 479 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.01.2026, ПРАЙМ

экономика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 4% - до 479 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 452,9 доллара (-1,7%). Ценовой минимум составил 440,7 доллара (-4,4%), ценовой максимум - 489,7 доллара (+6,2%). Последние фьючерсы торговались по 479,2 доллара (+4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 460,9 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов - это почти на 9% больше, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

2026

