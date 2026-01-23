Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" вложил в газификацию России более триллиона рублей за пять лет - 23.01.2026
"Газпром" вложил в газификацию России более триллиона рублей за пять лет
"Газпром" вложил в газификацию России более триллиона рублей за пять лет - 23.01.2026, ПРАЙМ
"Газпром" вложил в газификацию России более триллиона рублей за пять лет
"Газпром" вложил в газификацию страны более 1 триллиона рублей за последние пять лет, что почти втрое больше, чем за предыдущие пять лет, сообщил вице-премьер... | 23.01.2026, ПРАЙМ
энергетика
газ
россия
рф
александр новак
газпром
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Газпром" вложил в газификацию страны более 1 триллиона рублей за последние пять лет, что почти втрое больше, чем за предыдущие пять лет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Объем инвестиций "Газпрома" за пятилетку превысил 1 триллион рублей, и это в 2,7 раза больше, чем в предыдущую пятилетку", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24", говоря о газификации. По его словам, за эти пять лет построено более 910 километров газопроводов-отводов, свыше 22 тысяч километров газовых сетей газораспределения, газ впервые поступил в 2,15 тысячи населённых пунктов. Уровень газификации в России по итогам прошлого года предварительно составил не менее 75%, сообщил накануне Новак.
газ, россия, рф, александр новак, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Газпром
14:28 23.01.2026
 
"Газпром" вложил в газификацию России более триллиона рублей за пять лет

Новак: "Газпром" вложил в газификацию России более триллиона рублей за пять лет

© РИА Новости . Александр Кряжев
Газораспределительная станция в Новосибирской области
Газораспределительная станция в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Газораспределительная станция в Новосибирской области. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Газпром" вложил в газификацию страны более 1 триллиона рублей за последние пять лет, что почти втрое больше, чем за предыдущие пять лет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Объем инвестиций "Газпрома" за пятилетку превысил 1 триллион рублей, и это в 2,7 раза больше, чем в предыдущую пятилетку", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24", говоря о газификации.
По его словам, за эти пять лет построено более 910 километров газопроводов-отводов, свыше 22 тысяч километров газовых сетей газораспределения, газ впервые поступил в 2,15 тысячи населённых пунктов.
Уровень газификации в России по итогам прошлого года предварительно составил не менее 75%, сообщил накануне Новак.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯРФАлександр НовакГазпром
 
 
Заголовок открываемого материала