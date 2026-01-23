https://1prime.ru/20260123/gazprom-866829538.html

"Газпром" вложил в газификацию России более триллиона рублей за пять лет

"Газпром" вложил в газификацию России более триллиона рублей за пять лет - 23.01.2026, ПРАЙМ

"Газпром" вложил в газификацию России более триллиона рублей за пять лет

"Газпром" вложил в газификацию страны более 1 триллиона рублей за последние пять лет, что почти втрое больше, чем за предыдущие пять лет, сообщил вице-премьер... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T14:28+0300

2026-01-23T14:28+0300

2026-01-23T14:28+0300

энергетика

газ

россия

рф

александр новак

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859559401_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b1e99be0b5bfb80501e6707436f9635.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Газпром" вложил в газификацию страны более 1 триллиона рублей за последние пять лет, что почти втрое больше, чем за предыдущие пять лет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Объем инвестиций "Газпрома" за пятилетку превысил 1 триллион рублей, и это в 2,7 раза больше, чем в предыдущую пятилетку", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24", говоря о газификации. По его словам, за эти пять лет построено более 910 километров газопроводов-отводов, свыше 22 тысяч километров газовых сетей газораспределения, газ впервые поступил в 2,15 тысячи населённых пунктов. Уровень газификации в России по итогам прошлого года предварительно составил не менее 75%, сообщил накануне Новак.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, рф, александр новак, газпром