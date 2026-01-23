В ГД предложили ввести требования к голосу робота при телефонных вызовах

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260123/gd-866807309.html
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили ввести требования к голосу робота при автоматических телефонных вызовах, чтобы он явно отличался от человеческого и не создавал впечатление общения с живым собеседником. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Одним из авторов инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Текущее законодательство содержит общие требования к осуществлению массовых и автоматических вызовов, однако нормы не содержат специальных требований к акустическим характеристикам звукового сопровождения автоматизированных систем, что создает правовой пробел, позволяющий использовать синтезированные голоса, неотличимые от голосов реальных людей. "Предлагаемый законопроект направлен на устранение этого пробела путем введения четкого требования о том, что при осуществлении массовых вызовов с использованием автоматизированных систем их звуковое сопровождение должно быть явно отличимо от голоса человека и не должно быть способно создать впечатление общения с человеком", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно проекту, автоматизированные системы обязаны использовать чёткие акустические маркеры синтезированного происхождения - роботизированную монотонность, искусственные интонации и отсутствие естественных эмоциональных характеристик голоса. В пояснительной записке подчеркивается, что в последние годы синтезированная речь стала одним из ключевых инструментов телефонного мошенничества, а отсутствие специальных требований к акустическим характеристикам таких звонков позволяет злоумышленникам вводить граждан в заблуждение относительно источника вызова и личности собеседника. "Когда автоматическая система звучит как живой человек, это сознательное введение в заблуждение. Гражданин должен четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком. Мы предлагаем простое и понятное правило: робот не имеет права маскироваться под живую речь", - сказал Гусев РИА Новости.
00:16 23.01.2026
 
В ГД предложили ввести требования к голосу робота при телефонных вызовах

В ГД предложили ввести требования к голосу робота при телефонных вызовах

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили ввести требования к голосу робота при автоматических телефонных вызовах, чтобы он явно отличался от человеческого и не создавал впечатление общения с живым собеседником.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Одним из авторов инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Текущее законодательство содержит общие требования к осуществлению массовых и автоматических вызовов, однако нормы не содержат специальных требований к акустическим характеристикам звукового сопровождения автоматизированных систем, что создает правовой пробел, позволяющий использовать синтезированные голоса, неотличимые от голосов реальных людей.
"Предлагаемый законопроект направлен на устранение этого пробела путем введения четкого требования о том, что при осуществлении массовых вызовов с использованием автоматизированных систем их звуковое сопровождение должно быть явно отличимо от голоса человека и не должно быть способно создать впечатление общения с человеком", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно проекту, автоматизированные системы обязаны использовать чёткие акустические маркеры синтезированного происхождения - роботизированную монотонность, искусственные интонации и отсутствие естественных эмоциональных характеристик голоса.
В пояснительной записке подчеркивается, что в последние годы синтезированная речь стала одним из ключевых инструментов телефонного мошенничества, а отсутствие специальных требований к акустическим характеристикам таких звонков позволяет злоумышленникам вводить граждан в заблуждение относительно источника вызова и личности собеседника.
"Когда автоматическая система звучит как живой человек, это сознательное введение в заблуждение. Гражданин должен четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком. Мы предлагаем простое и понятное правило: робот не имеет права маскироваться под живую речь", - сказал Гусев РИА Новости.
 
