Глава Евросовета приветствовал отказ Трампа от пошлин из-за Гренландии

Глава Евросовета приветствовал отказ Трампа от пошлин из-за Гренландии

2026-01-23T04:27+0300

БРЮССЕЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ Дональда Трампа от дополнительных пошлин против стран ЕС из-за Гренландии, но указал, что Евросоюз готов действовать в защиту своих интересов в случае необходимости. "Вчерашнее заявление об отмене новых американских тарифов на товары из Европы является позитивным. Введение дополнительных пошлин было бы несовместимо с торговым соглашением между ЕС и США. Сейчас наше внимание должно быть сосредоточено на продвижении вперед в реализации этого соглашения. Цель по-прежнему заключается в эффективной стабилизации торговых отношений между Европейским союзом и США. В то же время Европейский союз будет продолжать отстаивать свои интересы и защищать себя, свои государства-члены, своих граждан и свои компании от любых форм принуждения. Он обладает для этого силой и инструментами и будет делать это, если и когда это потребуется", - сказал он по итогам неформального европейского саммита.

