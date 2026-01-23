https://1prime.ru/20260123/grenlandija-866810819.html

В США рассказали, почему Гренландия не упоминается в "Золотом куполе"

В США рассказали, почему Гренландия не упоминается в "Золотом куполе"

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Гренландия упоминается в американском законопроекте о создании ПРО "Золотой купол" всего один раз и вскользь, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, что контроль над этой датской территорией необходим Вашингтону для реализации данной инициативы, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные. Остров упоминается в "Законе о Золотом куполе 2025 года" в списке локаций, где необходимо ускорить модернизацию систем раннего предупреждения. "Руководитель программы должен использовать все доступные ему полномочия для ускорения модернизации возможностей радиолокационных станций, включая те, что расположены на объектах или известны под названиями: Cobra Dane, система раннего предупреждения о баллистических ракетах (BMEWS) в Туле (авиабаза в Гренландии, сейчас несет название Питуффик - ред.), модернизированная РЛС раннего предупреждения (UEWR) в Гренландии и Кейп-Коде (в штате Массачусетс в США - ред.)", - говорится в тексте документа, внесенного в конгресс летом 2025 года для законодательного закрепления проекта. При этом Гренландия ни разу не упоминается в указе Трампа от 27 января 2025 года, который дал старт проекту о создании "Золотого купола", выяснило РИА Новости. В мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования. Ранее Трамп заявил, что система ПРО "Золотой купол" может эффективно работать только с учетом включения в США Гренландии и частично будет располагаться на этом острове. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

