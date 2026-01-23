Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, почему Гренландия не упоминается в "Золотом куполе" - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/grenlandija-866810819.html
В США рассказали, почему Гренландия не упоминается в "Золотом куполе"
В США рассказали, почему Гренландия не упоминается в "Золотом куполе" - 23.01.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, почему Гренландия не упоминается в "Золотом куполе"
Гренландия упоминается в американском законопроекте о создании ПРО "Золотой купол" всего один раз и вскользь, несмотря на заявления президента США Дональда... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T04:30+0300
2026-01-23T04:30+0300
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866810819.jpg?1769131810
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Гренландия упоминается в американском законопроекте о создании ПРО "Золотой купол" всего один раз и вскользь, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, что контроль над этой датской территорией необходим Вашингтону для реализации данной инициативы, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные. Остров упоминается в "Законе о Золотом куполе 2025 года" в списке локаций, где необходимо ускорить модернизацию систем раннего предупреждения. "Руководитель программы должен использовать все доступные ему полномочия для ускорения модернизации возможностей радиолокационных станций, включая те, что расположены на объектах или известны под названиями: Cobra Dane, система раннего предупреждения о баллистических ракетах (BMEWS) в Туле (авиабаза в Гренландии, сейчас несет название Питуффик - ред.), модернизированная РЛС раннего предупреждения (UEWR) в Гренландии и Кейп-Коде (в штате Массачусетс в США - ред.)", - говорится в тексте документа, внесенного в конгресс летом 2025 года для законодательного закрепления проекта. При этом Гренландия ни разу не упоминается в указе Трампа от 27 января 2025 года, который дал старт проекту о создании "Золотого купола", выяснило РИА Новости. В мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования. Ранее Трамп заявил, что система ПРО "Золотой купол" может эффективно работать только с учетом включения в США Гренландии и частично будет располагаться на этом острове. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
гренландия
сша
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гренландия, сша, дания, дональд трамп
Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп
04:30 23.01.2026
 
В США рассказали, почему Гренландия не упоминается в "Золотом куполе"

Гренландия упоминается в законопроекте о создании ПРО "Золотой купол" лишь один раз

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Гренландия упоминается в американском законопроекте о создании ПРО "Золотой купол" всего один раз и вскользь, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, что контроль над этой датской территорией необходим Вашингтону для реализации данной инициативы, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.
Остров упоминается в "Законе о Золотом куполе 2025 года" в списке локаций, где необходимо ускорить модернизацию систем раннего предупреждения.
"Руководитель программы должен использовать все доступные ему полномочия для ускорения модернизации возможностей радиолокационных станций, включая те, что расположены на объектах или известны под названиями: Cobra Dane, система раннего предупреждения о баллистических ракетах (BMEWS) в Туле (авиабаза в Гренландии, сейчас несет название Питуффик - ред.), модернизированная РЛС раннего предупреждения (UEWR) в Гренландии и Кейп-Коде (в штате Массачусетс в США - ред.)", - говорится в тексте документа, внесенного в конгресс летом 2025 года для законодательного закрепления проекта.
При этом Гренландия ни разу не упоминается в указе Трампа от 27 января 2025 года, который дал старт проекту о создании "Золотого купола", выяснило РИА Новости.
В мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования.
Ранее Трамп заявил, что система ПРО "Золотой купол" может эффективно работать только с учетом включения в США Гренландии и частично будет располагаться на этом острове.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
 
ГренландияСШАДАНИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала